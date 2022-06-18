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https://sputnik-georgia.ru/20220618/petrovskiy-post-2022-sut-traditsii-i-primety-267589185.html
Петровский пост 2022: суть, традиции и приметы
Петровский пост 2022: суть, традиции и приметы
Петровский или Петров пост в 2022-м начнется 20 июня – он готовит христиан к празднованию дня святых апостолов Петра и Павла, который православная церковь... 18.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-18T13:01+0400
2022-06-18T13:15+0400
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Святые были призваны на служение Спасителю и Церкви по-разному, однако оба апостола окончили свою жизнь мученически: Петр был распят вниз головой на кресте, а Павел – обезглавлен мечом. Поэтому Петровский пост называют еще и Апостольским.В чем суть и значение Петровского поста, какие традиции и приметы с ним связанны, читайте в материале Sputnik Грузия.Суть и значение постаУстановили Петров пост в апостольские времена. Раньше его называли постом Пятидесятницы, а Петровским или Апостольским пост стал после возведения храмов святым Петру и Павлу в Константинополе и Риме.Петровский пост, как и любой другой из четырех многодневных постов в году, призывает верующих к самосовершенствованию и к победе над грехами и страстями.Церковь учит, что духовная жизнь без поста невозможна. Пост помогает воспитать волю, которая важна для нравственности, поскольку, постясь человек учится подчинять свои телесные потребности духу.Петровский пост – это не только память о прошлых гонениях христиан. Согласно Евангелию, главный враг не тот, кто убивает тело, а тот, который коренится внутри души. Священнослужители вспоминают случаи из истории, когда крещеные забыв о любви к Богу и ближнему, возвращались к прежним грехам, а пост, по их словам, является напоминанием о такой опасности.Церковь в дни поста призывает задуматься о смирении и мученичестве, а также оценить духовный подвиг каждого из апостолов. Одно из ключевых явлений в православии – мученичество. Именно пойти на муки и смиренно их принять – высший духовный подвиг.В Петров пост верующие смогут наверстать упущенное в Великом посту – те, кто по болезни, в путешествии или по другим причинам не смог поститься перед Пасхой.Традиции и обычаиПо церковным правилам в период церковных праздников, постов и индивидуальных храмовых праздничных дней венчание не совершается. Поэтому свадьбу желательно не планировать во время Петровского поста и в Петров день.По приметам, чтобы прожить долгую и счастливую семейную жизнь, рекомендуется переждать Петров пост. Отложить до окончания поста также желательно и зачатие детей.Не проводили свадьбу в Петров пост и по народным обычаям, так как он выпадал в разгар сезона полевых работ. Этой традиции по сей день придерживается и современная сельская молодежь.Кроме того, по древней традиции, души умерших посещают в это время Землю, и веселые празднования могут стать проявлением неуважения к их памяти.Приметы на Петровский постСтричься во время поста – плохая примета. Волосы будут редкими. В пост нельзя шить и заниматься рукоделием – руки будут слабые.Плохая примета давать в Петровский пост в долг – три года из долгов вылезать не будешь.По приметам брак, заключенный в пост, будет недолгий – в семье не будет согласия и она скоро распадется.Плохая примета во время поста при застолье высмеивать постящегося или пост, а также уговаривать его поесть мяса – можно навлечь на себя неприятности.В Петров пост нельзя гадать, проводить различные обряды и магические ритуалы – такие действия могут накликать беду на всю семью и лишить ее поддержки высших сил.Дождь в первый день поста – хорошая примета. Урожай будет отменным. А три дождя за один день обещают, что год будет богатый на радостные события.Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20220617/chto-nelzya-delat-v-petrovskiy-post-2022-pravila-posta-267569699.html
https://sputnik-georgia.ru/20220617/chto-mozhno-i-nelzya-est-v-petrovskiy-post-2022-kalendar-pitaniya-267555973.html
https://sputnik-georgia.ru/20220524/kogda-nachinaetsya-petrov-post-2022-tserkovnyy-kalendar-266855340.html
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справки , религия , календарь религиозных праздников

Петровский пост 2022: суть, традиции и приметы

13:01 18.06.2022 (обновлено: 13:15 18.06.2022)
© photo: Sputnik / Sergey Mamontov / Перейти в фотобанкПлощадь святого Петра и собор святого Петра в Ватикане
Площадь святого Петра и собор святого Петра в Ватикане - Sputnik Грузия, 1920, 18.06.2022
© photo: Sputnik / Sergey Mamontov
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Петровский или Петров пост в 2022-м начнется 20 июня – он готовит христиан к празднованию дня святых апостолов Петра и Павла, который православная церковь отмечает 12 июля
Святые были призваны на служение Спасителю и Церкви по-разному, однако оба апостола окончили свою жизнь мученически: Петр был распят вниз головой на кресте, а Павел – обезглавлен мечом. Поэтому Петровский пост называют еще и Апостольским.
В чем суть и значение Петровского поста, какие традиции и приметы с ним связанны, читайте в материале Sputnik Грузия.

Суть и значение поста

Установили Петров пост в апостольские времена. Раньше его называли постом Пятидесятницы, а Петровским или Апостольским пост стал после возведения храмов святым Петру и Павлу в Константинополе и Риме.
Петровский пост, как и любой другой из четырех многодневных постов в году, призывает верующих к самосовершенствованию и к победе над грехами и страстями.
Церковь учит, что духовная жизнь без поста невозможна. Пост помогает воспитать волю, которая важна для нравственности, поскольку, постясь человек учится подчинять свои телесные потребности духу.
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Петровский пост – это не только память о прошлых гонениях христиан. Согласно Евангелию, главный враг не тот, кто убивает тело, а тот, который коренится внутри души. Священнослужители вспоминают случаи из истории, когда крещеные забыв о любви к Богу и ближнему, возвращались к прежним грехам, а пост, по их словам, является напоминанием о такой опасности.
Церковь в дни поста призывает задуматься о смирении и мученичестве, а также оценить духовный подвиг каждого из апостолов. Одно из ключевых явлений в православии – мученичество. Именно пойти на муки и смиренно их принять – высший духовный подвиг.
В Петров пост верующие смогут наверстать упущенное в Великом посту – те, кто по болезни, в путешествии или по другим причинам не смог поститься перед Пасхой.

Традиции и обычаи

По церковным правилам в период церковных праздников, постов и индивидуальных храмовых праздничных дней венчание не совершается. Поэтому свадьбу желательно не планировать во время Петровского поста и в Петров день.
По приметам, чтобы прожить долгую и счастливую семейную жизнь, рекомендуется переждать Петров пост. Отложить до окончания поста также желательно и зачатие детей.
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Не проводили свадьбу в Петров пост и по народным обычаям, так как он выпадал в разгар сезона полевых работ. Этой традиции по сей день придерживается и современная сельская молодежь.
Кроме того, по древней традиции, души умерших посещают в это время Землю, и веселые празднования могут стать проявлением неуважения к их памяти.

Приметы на Петровский пост

Стричься во время поста – плохая примета. Волосы будут редкими. В пост нельзя шить и заниматься рукоделием – руки будут слабые.
Плохая примета давать в Петровский пост в долг – три года из долгов вылезать не будешь.
По приметам брак, заключенный в пост, будет недолгий – в семье не будет согласия и она скоро распадется.
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Плохая примета во время поста при застолье высмеивать постящегося или пост, а также уговаривать его поесть мяса – можно навлечь на себя неприятности.
В Петров пост нельзя гадать, проводить различные обряды и магические ритуалы – такие действия могут накликать беду на всю семью и лишить ее поддержки высших сил.
Дождь в первый день поста – хорошая примета. Урожай будет отменным. А три дождя за один день обещают, что год будет богатый на радостные события.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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