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Ограничения ударили по экономике Грузии - Ассоциация азартных игр
Ограничения ударили по экономике Грузии - Ассоциация азартных игр
В сложившейся ситуации, по мнению Мамулаишвили, есть опасность появления "черного рынка" 13.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-13T16:20+0400
2022-07-13T16:20+0400
2022-07-13T16:24+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Ограничения привели к тому, что телевидение теряет прибыль, а сектор азартных игр платит меньше налогов, от чего страдает экономика Грузии, заявил глава администрации Ассоциации азартных игр Георгий Мамулаишвили в эфире BMG.С 1 марта в Грузии запретили телевизионную и внешнюю рекламу игорного бизнеса, а также размещение рекламы на грузинских сайтах. Реклама разрешена лишь на месте проведения спортивных мероприятий и в аэропортах.По его словам, в первом квартале 2022 года, то есть до вступления в силу законодательных поправок, сектор азартных игр потратил на телевизионную рекламу 170 миллионов лари (около 58 миллионов долларов).В сложившейся ситуации, по мнению Мамулаишвили, есть опасность появления "черного рынка".По его словам, в Грузии всегда был самый сильный рынок азартных игр в Кавказском регионе, было хорошее законодательство. Как отметил Мамулаишвили, у ассоциации было много контрактов с другими странами, которые интересовались опытом Грузии в этом направлении."Они старались поделиться нашим опытом. В ноябре 2021 года, когда власть решила ввести ограничения, Грузия фактически испортила рынок, вместе с ним ухудшился и интерес инвесторов. Это отразилось на всех отраслях, которые пересекаются с азартным бизнесом, в том числе и на телевидении", - отметил Мамулаишвили.В 2021 году представители сектора азартных игр разместили на телевидениях рекламу на сумму 258 159 318 лари (около 88 миллионов долларов).Регистрация лудоманов в Грузии продолжается: в базе более тысячи человек>>С марта 2022 года в Грузии повысили налоги для игорных компаний на 65-70%, ввели возрастное ограничение на азартные онлайн-игры до 25 лет, а также составили базу лиц, которым запрещено играть в онлайн-казино.Азартные игры многие годы были одной из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережали даже доходы банков.По последним данным, в Грузии около десяти онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов. По неофициальным данным, каждый пятый житель Грузии играет в азартные игры - игорные автоматы, казино и тотализаторы.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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грузия, новости, экономика
Ограничения ударили по экономике Грузии - Ассоциация азартных игр
16:20 13.07.2022 (обновлено: 16:24 13.07.2022)
В сложившейся ситуации, по мнению Мамулаишвили, есть опасность появления "черного рынка"
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Ограничения привели к тому, что телевидение теряет прибыль, а сектор азартных игр платит меньше налогов, от чего страдает экономика Грузии, заявил глава администрации Ассоциации азартных игр Георгий Мамулаишвили в эфире BMG.
С 1 марта в Грузии запретили телевизионную и внешнюю рекламу игорного бизнеса, а также размещение рекламы на грузинских сайтах. Реклама разрешена лишь на месте проведения спортивных мероприятий и в аэропортах.
"Пострадал весь рекламный сектор, так же как и телевизионный сектор, поскольку игорный бизнес осуществлял довольно большую контрибуцию", - заявил Мамулаишвили.
По его словам, в первом квартале 2022 года, то есть до вступления в силу законодательных поправок, сектор азартных игр потратил на телевизионную рекламу 170 миллионов лари (около 58 миллионов долларов).
В сложившейся ситуации, по мнению Мамулаишвили, есть опасность появления "черного рынка".
По его словам, в Грузии всегда был самый сильный рынок азартных игр в Кавказском регионе, было хорошее законодательство. Как отметил Мамулаишвили, у ассоциации было много контрактов с другими странами, которые интересовались опытом Грузии в этом направлении.
"Они старались поделиться нашим опытом. В ноябре 2021 года, когда власть решила ввести ограничения, Грузия фактически испортила рынок, вместе с ним ухудшился и интерес инвесторов. Это отразилось на всех отраслях, которые пересекаются с азартным бизнесом, в том числе и на телевидении", - отметил Мамулаишвили.
В 2021 году представители сектора азартных игр разместили на телевидениях рекламу на сумму 258 159 318 лари (около 88 миллионов долларов).
С марта 2022 года в Грузии повысили налоги для игорных компаний на 65-70%, ввели возрастное ограничение на азартные онлайн-игры до 25 лет, а также составили базу лиц, которым запрещено играть в онлайн-казино.
Азартные игры многие годы были одной из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережали даже доходы банков.
По последним данным, в Грузии около десяти онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов. По неофициальным данным, каждый пятый житель Грузии играет в азартные игры - игорные автоматы, казино и тотализаторы.