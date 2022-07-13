https://sputnik-georgia.ru/20220713/ogranicheniya-udarili-po-ekonomike-gruzii---assotsiatsiya-azartnykh-igr-268484178.html

Ограничения ударили по экономике Грузии - Ассоциация азартных игр

Ограничения ударили по экономике Грузии - Ассоциация азартных игр

В сложившейся ситуации, по мнению Мамулаишвили, есть опасность появления "черного рынка" 13.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-13T16:20+0400

2022-07-13T16:20+0400

2022-07-13T16:24+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Ограничения привели к тому, что телевидение теряет прибыль, а сектор азартных игр платит меньше налогов, от чего страдает экономика Грузии, заявил глава администрации Ассоциации азартных игр Георгий Мамулаишвили в эфире BMG.С 1 марта в Грузии запретили телевизионную и внешнюю рекламу игорного бизнеса, а также размещение рекламы на грузинских сайтах. Реклама разрешена лишь на месте проведения спортивных мероприятий и в аэропортах.По его словам, в первом квартале 2022 года, то есть до вступления в силу законодательных поправок, сектор азартных игр потратил на телевизионную рекламу 170 миллионов лари (около 58 миллионов долларов).В сложившейся ситуации, по мнению Мамулаишвили, есть опасность появления "черного рынка".По его словам, в Грузии всегда был самый сильный рынок азартных игр в Кавказском регионе, было хорошее законодательство. Как отметил Мамулаишвили, у ассоциации было много контрактов с другими странами, которые интересовались опытом Грузии в этом направлении."Они старались поделиться нашим опытом. В ноябре 2021 года, когда власть решила ввести ограничения, Грузия фактически испортила рынок, вместе с ним ухудшился и интерес инвесторов. Это отразилось на всех отраслях, которые пересекаются с азартным бизнесом, в том числе и на телевидении", - отметил Мамулаишвили.В 2021 году представители сектора азартных игр разместили на телевидениях рекламу на сумму 258 159 318 лари (около 88 миллионов долларов).Регистрация лудоманов в Грузии продолжается: в базе более тысячи человек>>С марта 2022 года в Грузии повысили налоги для игорных компаний на 65-70%, ввели возрастное ограничение на азартные онлайн-игры до 25 лет, а также составили базу лиц, которым запрещено играть в онлайн-казино.Азартные игры многие годы были одной из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережали даже доходы банков.По последним данным, в Грузии около десяти онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов. По неофициальным данным, каждый пятый житель Грузии играет в азартные игры - игорные автоматы, казино и тотализаторы.

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