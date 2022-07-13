https://sputnik-georgia.ru/20220713/oppozitsiya-poprosila-prezidenta-gruzii-naznachit-vneocherednuyu-sessiyu-parlamenta-268492251.html

Оппозиция попросила президента Грузии назначить внеочередную сессию парламента

Оппозиция попросила президента Грузии назначить внеочередную сессию парламента

На назначении внеочередной сессии настаивают "Лело для Грузии", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Для Грузии" и "Республиканская... 13.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-13T18:26+0400

2022-07-13T18:26+0400

2022-07-13T18:52+0400

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парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Часть парламентской оппозиции обратилась к президенту Грузии с просьбой назначить внеочередную сессию парламента с конкретной повесткой дня, в том числе для рассмотрения конституционных поправок.Депутаты от правящей "Грузинской мечты" не раз заявляли, что основная работа в парламенте возобновится в рамках осенней сессии, а до тех пор комитеты и парламентские группы будут работать над законопроектами в целях выполнения 12 условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.На назначении внеочередной сессии парламента с 18 июля настаивают партии "Лело для Грузии", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Для Грузии" и "Республиканская партия", а также шесть независимых депутатов.По из словам, среди вопросов, которые следует рассмотреть до осени, - поправки в Конституцию о снижении проходного барьера на парламентских выборах для партий, принятие закона "О создании Антикоррупционного агентства" и поправки в закон "Об общих судах".Все эти законопроекты уже инициированы оппозицией, но на комитетских заседаниях пока не рассматривались."Предложенная нами повестка дня отвечает трем из 12 условий Еврокомиссии: искоренение поляризации, обеспечение полной и истинной независимой судебной системы и создание антикоррупционного агентства и расследование случаев элитарной коррупции", - говорится в обращении партий.Еврокомиссия отложила сроки составления отчета о Грузии по вопросу статуса>>По их мнению, назначение внеочередной сессии станет шагом к снижению поляризации и покажет, что Грузия готова выполнить все условия.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила свой план по выполнению условий Евросовета, который подразумевает создание в парламенте различных групп по работе над изменением законодательства и координации действий.План также подразумевает создание специальной группы по мониторингу поляризации, работу которой будет координировать председатель парламента. Часть оппозиции отказалась работать с представителями власти в предложенных ими форматах.

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