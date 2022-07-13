https://sputnik-georgia.ru/20220713/prosto-bomba-gruzin-snyal-klip-dlya-cardi-b-i-kanye-west-268470555.html

"Просто бомба!" – грузин снял клип для Cardi B и Kanye West

"Просто бомба!" – грузин снял клип для Cardi B и Kanye West

Ладо Кватания вновь приятно удивил всех, повысив свою творческую планку 13.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-13T11:42+0400

2022-07-13T11:42+0400

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грузия

общество

культура

ладо кватания

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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Российский клипмейкер грузинского происхождения Ладо Кватания снял клип для всемирно известных американских артистов Cardi B, Kanye West и Lil Durk на трек Hot Shit.Клип насыщен "сочными" видеорядами, где Cardi B эпично проходится по небоскребам, стоит на золотой статуе посреди пустыни или просто усыпана бриллиантами на черном фоне, читая рэп.Kanye West и Lil Durk также представлены в клипе с яркими визуальными эффектами.Премьера клипа состоялась накануне ночью, он уже набрал более полумиллиона просмотров и более 100 тысяч лайков. Пользователи остались в восторге от новой работы Cardi B, отмечая именно высокое качество клипа.Сам Кватания, поделившись новостью о премьере клипа, также поблагодарил близких людей – возлюбленную Манижу, свою семьи, продюсера Маргариту Саяпину. Также в списке тех, кому Кватания высказал особую благодарность, оказалась и собака по имени Батоно, что в переводе с грузинского означает "господин"."Русская женщина" и грузин: Ладо Кватания рассказал всю правду о Маниже на Евровидении>>Ладо Кватания – автор трех короткометражных фильмов "Ночью ласки нежнее", "Звезды утром ярче" и "Первый". Кроме того, он режиссер нашумевшего клипа на песню "Иуда" рэпера Хаски, клипа на песню "387" Дельфина и песню "Золото" группы "Ленинград". В 2021 году также состоялась премьера полнометражного фильма грузина "Казнь".Кватания – 35 лет, у режиссера театральное образование, он окончил РАТИ-ГИТИС (Мастерская А. В. Бородина). В студенчестве играл в театре, даже сам ставил пьесы. Но, познакомившись с фильмами Феллини и Тарковского, понял, что его стезя – это кино. Кватания окончил интенсивный сценарий Джона Труби и сценический курс Пола Брауна. Сейчас в своих музыкальных клипах он активно пользуется языком метафор, что приближает его произведения к кинематографическим.Ладо Кватания сотрудничал с такими брендами, как Reebok, Adidas, PayPal, Google, Visa, Yandex и другими. Его работы участвовали в более чем 20 фестивалях по всему миру и были удостоены таких наград, как Young Director Award в Каннах. В России в настоящее время он сотрудничает на эксклюзивной основе с одной из ведущих производственных компаний Hype Production.

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грузия, общество, культура, ладо кватания