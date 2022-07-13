https://sputnik-georgia.ru/20220713/sud-prisyazhnykh-vynes-prigovor-obvinyaemomu-v-ubiystve-v-tbilisi-268478865.html

Суд присяжных вынес приговор обвиняемому в убийстве в Тбилиси

Суд присяжных вынес приговор обвиняемому в убийстве в Тбилиси

Убийство было совершено 23 ноября 2021 года в столице Грузии 13.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-13T15:17+0400

2022-07-13T15:17+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Суд присяжных вынес обвинительный приговор мужчине, обвиняемому в совершении умышленного убийства в Тбилиси при отягчающих обстоятельствах и незаконном приобретении и ношении оружия, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.Речь идет о преступлении, совершенном 23 ноября 2021 года в Тбилиси. По данным следствия, обвиняемый после словесной перепалки выстрелил в своего соседа несколько раз. Тот скончался на месте, а обвиняемый скрылся с места преступления. Его задержали уже на следующий день и своего приговора он ждал в тюрьме.Пенсионер-ревнивец в Тбилиси забил жену до смерти молотком – МВД>>Решение присяжных было единогласным. Мужчину признали виновным в умышленном убийстве, совершенном способом, заведомо создающим опасность жизни или здоровью других лиц, и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.На основании приговора присяжных суд определил меру наказания – 13 лет лишения свободы.

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