https://sputnik-georgia.ru/20220714/aktsii-v-gruzii-schitayutsya-samym-silnym-politicheskim-oruzhiem--deputat-268523523.html

Оппозиционный депутат дал совет коллегам, которые анонсируют акции протеста в Грузии

Оппозиционный депутат дал совет коллегам, которые анонсируют акции протеста в Грузии

В грузинской политике есть огромной соблазн проведения акции, считает депутат 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T17:52+0400

2022-07-14T17:52+0400

2022-07-14T19:13+0400

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георгий вашадзе

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грузинская мечта

акции протеста

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Оппозиции следует говорить об идеях, а не о бесконечных акциях, заявил один из лидеров оппозиционной партии "Гирчи", депута Яго Хвичия.Лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе в эфире "ТВ Пирвели" заявил, что у оппозиции есть планомерная стратегия – с сентября начать массовые мирные протесты, неповиновение нелегитимным властям. По его словам, это единственный путь для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Мы сами должны понимать, чего хотим и куда движемся, добавил депутат.Планы оппозиции о начале массовых акций протеста в правящей партии "Грузинская мечта" уже назвали несерьезными и отметили, что это не будет способствовать деполяризации.Оппозиция вновь анонсирует акции протеста – реакция "Грузинской мечты">>Деполяризация в грузинской политике является одним из условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Власти заявили, что половина ответственности за выполнение этого пункта лежит на них, а половина – на оппозиции.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены условия.Еврокомиссия планировала составить отчет о проделанной Грузией работе уже в конце 2022 года, но в среду представитель ЕК Михаил Руп заявил, что стране будет дано больше времени. По его словам, Еврокомиссия приняла решение не торопить грузинскую политическую элиту в ее усилиях по деполяризации, чтобы стороны сели за стол переговоров и начали работать над реформами.

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политика, грузия, новости, георгий вашадзе, еврокомиссия, грузинская мечта, акции протеста