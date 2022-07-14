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Оппозиционный депутат дал совет коллегам, которые анонсируют акции протеста в Грузии
Оппозиционный депутат дал совет коллегам, которые анонсируют акции протеста в Грузии
В грузинской политике есть огромной соблазн проведения акции, считает депутат 14.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-14T17:52+0400
2022-07-14T17:52+0400
2022-07-14T19:13+0400
политика
грузия
новости
георгий вашадзе
еврокомиссия
грузинская мечта
акции протеста
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Оппозиции следует говорить об идеях, а не о бесконечных акциях, заявил один из лидеров оппозиционной партии "Гирчи", депута Яго Хвичия.Лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе в эфире "ТВ Пирвели" заявил, что у оппозиции есть планомерная стратегия – с сентября начать массовые мирные протесты, неповиновение нелегитимным властям. По его словам, это единственный путь для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Мы сами должны понимать, чего хотим и куда движемся, добавил депутат.Планы оппозиции о начале массовых акций протеста в правящей партии "Грузинская мечта" уже назвали несерьезными и отметили, что это не будет способствовать деполяризации.Оппозиция вновь анонсирует акции протеста – реакция "Грузинской мечты">>Деполяризация в грузинской политике является одним из условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Власти заявили, что половина ответственности за выполнение этого пункта лежит на них, а половина – на оппозиции.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены условия.Еврокомиссия планировала составить отчет о проделанной Грузией работе уже в конце 2022 года, но в среду представитель ЕК Михаил Руп заявил, что стране будет дано больше времени. По его словам, Еврокомиссия приняла решение не торопить грузинскую политическую элиту в ее усилиях по деполяризации, чтобы стороны сели за стол переговоров и начали работать над реформами.
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политика, грузия, новости, георгий вашадзе, еврокомиссия, грузинская мечта, акции протеста
Оппозиционный депутат дал совет коллегам, которые анонсируют акции протеста в Грузии
17:52 14.07.2022 (обновлено: 19:13 14.07.2022)
В грузинской политике есть огромной соблазн проведения акции, считает депутат
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Оппозиции следует говорить об идеях, а не о бесконечных акциях, заявил один из лидеров оппозиционной партии "Гирчи", депута Яго Хвичия.
Лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе в эфире "ТВ Пирвели" заявил, что у оппозиции есть планомерная стратегия – с сентября начать массовые мирные протесты, неповиновение нелегитимным властям. По его словам, это единственный путь для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
"Я понимаю, что в грузинской политике есть огромной соблазн, кто проведет акцию. Это почему-то считается самым сильным политическим оружием. Я призвал бы политический спектр, перед тем как говорить об акциях, говорить об идеях. Я не сторонник разговоров об этих бесконечных акциях", - заявил Хвичия.
Мы сами должны понимать, чего хотим и куда движемся, добавил депутат.
Планы оппозиции о начале массовых акций протеста в правящей партии "Грузинская мечта" уже назвали несерьезными и отметили, что это не будет способствовать деполяризации.
Деполяризация в грузинской политике является одним из условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Власти заявили, что половина ответственности за выполнение этого пункта лежит на них, а половина – на оппозиции.
Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены условия.
Еврокомиссия планировала составить отчет о проделанной Грузией работе уже в конце 2022 года, но в среду представитель ЕК Михаил Руп заявил, что стране будет дано больше времени. По его словам, Еврокомиссия приняла решение не торопить грузинскую политическую элиту в ее усилиях по деполяризации, чтобы стороны сели за стол переговоров и начали работать над реформами.