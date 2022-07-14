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Оппозиция вновь анонсирует акции протеста – реакция "Грузинской мечты"
Оппозиция вновь анонсирует акции протеста – реакция "Грузинской мечты"
Оппозиционеры наносят вред и себе, и стране, убежден депутат 14.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-14T17:11+0400
2022-07-14T17:11+0400
2022-07-14T17:18+0400
политика
новости
георгий вашадзе
ираклий кобахидзе
еврокомиссия
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Планы оппозиции начать массовые акции протеста являются несерьезными, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гурам Мачарашвили.Лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе в эфире "ТВ Пирвели" заявил, что у оппозиции есть планомерная стратегия – с сентября начать массовые мирные протесты, неповиновение нелегитимным властям. По его словам, это единственный путь для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз.Видимо, Вашадзе собирается ответить акциями протеста на рекомендацию Еврокомиссии по поводу деполяризации, заявил, в свою очередь, депутат от большинства Бека Давитулиани."Этим они наносят вред и стране, и себе. Мы увидели, какой у них есть ресурс. Путем акций никогда ничего не добиться, и настало время понять оппозиции, что это деструктивный путь и они должны идти другим путем", - заявил Давитулиани.Деполяризация в грузинской политике является одним из условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Власти заявили, что половина ответственности за выполнение этого пункта лежит на них, а половина – на оппозиции.Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что условия ЕК о необходимости искоренения поляризации в Грузии наоборот усугубили ситуацию.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены условия.Еврокомиссия планировала составить отчет о проделанной Грузией работе уже в конце 2022 года, но в среду представитель ЕК Михаил Руп заявил, что стране будет дано больше времени. По его словам, Еврокомиссия приняла решение не торопить грузинскую политическую элиту в ее усилиях по деполитизации, чтобы стороны сели за стол и начали работать над реформами.
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политика, новости, георгий вашадзе, ираклий кобахидзе, еврокомиссия
Оппозиция вновь анонсирует акции протеста – реакция "Грузинской мечты"
17:11 14.07.2022 (обновлено: 17:18 14.07.2022)
Оппозиционеры наносят вред и себе, и стране, убежден депутат
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Планы оппозиции начать массовые акции протеста являются несерьезными, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гурам Мачарашвили.
Лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе в эфире "ТВ Пирвели" заявил, что у оппозиции есть планомерная стратегия – с сентября начать массовые мирные протесты, неповиновение нелегитимным властям. По его словам, это единственный путь для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз.
"Почему Георгий Вашадзе анонсировал акции протеста в сентябре? Сейчас он в отпуске или кого-то отправил в отпуск? Очень важно уточнить это, поскольку, когда ты политик и у тебя есть позиция, что страна погибает и хочешь ее спасти, и анонсируешь акции через два месяца - то это несерьезно", - заявил Мачарашвили.
Видимо, Вашадзе собирается ответить акциями протеста на рекомендацию Еврокомиссии по поводу деполяризации, заявил, в свою очередь, депутат от большинства Бека Давитулиани.
"Этим они наносят вред и стране, и себе. Мы увидели, какой у них есть ресурс. Путем акций никогда ничего не добиться, и настало время понять оппозиции, что это деструктивный путь и они должны идти другим путем", - заявил Давитулиани.
Деполяризация в грузинской политике является одним из условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Власти заявили, что половина ответственности за выполнение этого пункта лежит на них, а половина – на оппозиции.
Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что условия ЕК о необходимости искоренения поляризации в Грузии наоборот усугубили ситуацию.
Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены условия.
Еврокомиссия планировала составить отчет о проделанной Грузией работе уже в конце 2022 года, но в среду представитель ЕК Михаил Руп заявил, что стране будет дано больше времени. По его словам, Еврокомиссия приняла решение не торопить грузинскую политическую элиту в ее усилиях по деполитизации, чтобы стороны сели за стол и начали работать над реформами.