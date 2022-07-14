https://sputnik-georgia.ru/20220714/oppozitsiya-vnov-anonsiruet-aktsii-protesta--reaktsiya-gruzinskoy-mechty-268522103.html

Оппозиция вновь анонсирует акции протеста – реакция "Грузинской мечты"

Оппозиция вновь анонсирует акции протеста – реакция "Грузинской мечты"

Оппозиционеры наносят вред и себе, и стране, убежден депутат 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T17:11+0400

2022-07-14T17:11+0400

2022-07-14T17:18+0400

политика

новости

георгий вашадзе

ираклий кобахидзе

еврокомиссия

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Планы оппозиции начать массовые акции протеста являются несерьезными, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гурам Мачарашвили.Лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе в эфире "ТВ Пирвели" заявил, что у оппозиции есть планомерная стратегия – с сентября начать массовые мирные протесты, неповиновение нелегитимным властям. По его словам, это единственный путь для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз.Видимо, Вашадзе собирается ответить акциями протеста на рекомендацию Еврокомиссии по поводу деполяризации, заявил, в свою очередь, депутат от большинства Бека Давитулиани."Этим они наносят вред и стране, и себе. Мы увидели, какой у них есть ресурс. Путем акций никогда ничего не добиться, и настало время понять оппозиции, что это деструктивный путь и они должны идти другим путем", - заявил Давитулиани.Деполяризация в грузинской политике является одним из условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Власти заявили, что половина ответственности за выполнение этого пункта лежит на них, а половина – на оппозиции.Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что условия ЕК о необходимости искоренения поляризации в Грузии наоборот усугубили ситуацию.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены условия.Еврокомиссия планировала составить отчет о проделанной Грузией работе уже в конце 2022 года, но в среду представитель ЕК Михаил Руп заявил, что стране будет дано больше времени. По его словам, Еврокомиссия приняла решение не торопить грузинскую политическую элиту в ее усилиях по деполитизации, чтобы стороны сели за стол и начали работать над реформами.

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политика, новости, георгий вашадзе, ираклий кобахидзе, еврокомиссия