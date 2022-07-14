https://sputnik-georgia.ru/20220714/dinamo-tbilisi-prekratilo-vystuplenie-v-evrokubkakh-268540414.html

"Динамо" Тбилиси прекратило выступление в еврокубках

"Динамо" Тбилиси прекратило выступление в еврокубках

"Динамовцы" выиграли матч в гостях, но уступили в серии послематчевых пенальти 5:6 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T23:36+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Тбилисское "Динамо" по сумме двух матчей уступило эстонскому "Пайде" и выбыло в первом квалификационном этапе Лиги конференций.После поражения в первом матче в Тбилиси (2:3) "Динамо" для выхода в следующий этап достаточно было выиграть во втором матче в Эстонии. Тбилисцы имели преимущество в первом тайме выездного матча и создали голевые моменты, но тайм закончился без голов.Во втором тайме на 69-й минуте Схиртладзе точно пробил и вывел "Динамо" вперед, сравняв общий счет (3:3), и все началось сначала.Для определения победителя было назначено дополнительное время, в котором "Динамо" вышло вперед. На 93-й минуте тбилисцы воспользовались ошибкой эстонцев, предприняли быструю контратаку, Антилевски увеличил преимущество команды - 0:2.Но эстонцы снова сравняли счет в двухматчевом противостоянии. На 114-й минуте гамбийский форвард Синьята реализовал пенальти. В итоге для определения победителя была назначена серия пенальти.Первые пять пенальти были забиты точно, но затем удар Харабадзе был заблокирован голкипером Эстонии. "Пайде" выиграл сумме двух матчей (3:2, 1:2, 6:5 с пенальти), а "Динамо" впервые в истории команды вышло в следующий этап европейского турнира."Пайде" встретится с "Арарат Армения" во втором отборочном этапе Лиги конференций, матчи пройдут 21 и 28 июля.

https://sputnik-georgia.ru/20220714/dinamo-batumi-vybylo-iz-rozygrysha-ligi-chempionov-268500068.html

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