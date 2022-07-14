https://sputnik-georgia.ru/20220714/esche-na-odnom-prospekte-v-tsentre-tbilisi-vvodyatsya-ogranicheniya-dlya-avtotransporta-268520192.html

Еще на одном проспекте в центре Тбилиси вводятся ограничения для автотранспорта

Еще на одном проспекте в центре Тбилиси вводятся ограничения для автотранспорта

В ходе работ будет проведена модернизация существующих островков безопасности, тротуаров и проезжей части 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T16:44+0400

2022-07-14T16:44+0400

2022-07-14T16:47+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

дороги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24481/02/244810206_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_c35fff5dde849ed5e54a522f48e0cede.jpg

ТБИЛИСИ, 14 июл - Sputnik. Движение автотранспорта на одном из центральных проспектов Тбилиси - Тамар Мепе (пр. Царицы Тамары), будет частично ограничено с 15 июля по 10 августа, информацию распространяет пресс-служба мэрии города."В случае необходимости проезжая часть будет перекрыта только ночью - с 00:00 до 06:00", - говорится в сообщении мэрии.По данным городских властей, ограничения вводятся в связи с плановыми работами на проспекте. Работы будут проводиться в основном на пересечении проспектов Тамар Мепе и Агмашенебели.В ходе работ будет проведена реконструкция и модернизация существующих островков безопасности, тротуаров и проезжей части.В мэрии говорят, что маршруты общественного транспорта останутся без изменений.Как будет ездить транспорт в Тбилиси после закрытия проспекта Меликишвили >>Капитальный ремонт проспекта Петре Меликишвили в центре Тбилиси ведется с 17 июня. Кроме того, с 17 января продолжается ремонт одного из главных проспектов – проспекта Кетеван Цамебули, соединяющего спальные районы Самгори, Варкетили и Исани с центром города

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, тбилиси, дороги