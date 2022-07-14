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Еще на одном проспекте в центре Тбилиси вводятся ограничения для автотранспорта
Еще на одном проспекте в центре Тбилиси вводятся ограничения для автотранспорта
В ходе работ будет проведена модернизация существующих островков безопасности, тротуаров и проезжей части 14.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-14T16:44+0400
2022-07-14T16:44+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл - Sputnik. Движение автотранспорта на одном из центральных проспектов Тбилиси - Тамар Мепе (пр. Царицы Тамары), будет частично ограничено с 15 июля по 10 августа, информацию распространяет пресс-служба мэрии города."В случае необходимости проезжая часть будет перекрыта только ночью - с 00:00 до 06:00", - говорится в сообщении мэрии.По данным городских властей, ограничения вводятся в связи с плановыми работами на проспекте. Работы будут проводиться в основном на пересечении проспектов Тамар Мепе и Агмашенебели.В ходе работ будет проведена реконструкция и модернизация существующих островков безопасности, тротуаров и проезжей части.В мэрии говорят, что маршруты общественного транспорта останутся без изменений.Как будет ездить транспорт в Тбилиси после закрытия проспекта Меликишвили >>Капитальный ремонт проспекта Петре Меликишвили в центре Тбилиси ведется с 17 июня. Кроме того, с 17 января продолжается ремонт одного из главных проспектов – проспекта Кетеван Цамебули, соединяющего спальные районы Самгори, Варкетили и Исани с центром города
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Еще на одном проспекте в центре Тбилиси вводятся ограничения для автотранспорта
16:44 14.07.2022 (обновлено: 16:47 14.07.2022)
В ходе работ будет проведена модернизация существующих островков безопасности, тротуаров и проезжей части
ТБИЛИСИ, 14 июл - Sputnik. Движение автотранспорта на одном из центральных проспектов Тбилиси - Тамар Мепе (пр. Царицы Тамары), будет частично ограничено с 15 июля по 10 августа, информацию распространяет пресс-служба мэрии города.
"В случае необходимости проезжая часть будет перекрыта только ночью - с 00:00 до 06:00", - говорится в сообщении мэрии.
По данным городских властей, ограничения вводятся в связи с плановыми работами на проспекте. Работы будут проводиться в основном на пересечении проспектов Тамар Мепе и Агмашенебели.
В ходе работ будет проведена реконструкция и модернизация существующих островков безопасности, тротуаров и проезжей части.
В мэрии говорят, что маршруты общественного транспорта останутся без изменений.
Капитальный ремонт проспекта Петре Меликишвили в центре Тбилиси ведется с 17 июня. Кроме того, с 17 января продолжается ремонт одного из главных проспектов – проспекта Кетеван Цамебули, соединяющего спальные районы Самгори, Варкетили и Исани с центром города