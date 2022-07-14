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Компания Илона Маска прошла авторизацию в Грузии
Компания Илона Маска прошла авторизацию в Грузии
В Грузии вскоре заработает Starlink, который обеспечивает высокоскоростной доступ в Интернет по всему миру 14.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-14T16:14+0400
2022-07-14T16:14+0400
2022-07-14T16:30+0400
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илон маск
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ТБИЛИСИ, 14 июл - Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям предоставила авторизацию ООО "Старлинк Джорджиа" (Starlink Georgia), принадлежащему компании Илона Маска SpaceX, говорится в сообщении комиссии.Согласно условиям авторизации, SpaceX предоставит Грузии высокоскоростной спутниковый Интернет.Starlink обеспечивает высокоскоростной доступ в Интернет по всему миру, в том числе в тех районах, где Интернет стоит дорого, считается малонадежным, некачественным или вообще недоступен. На сегодняшний день SpaceX уже запустил более 2,7 тысячи низкоорбитальных систем спутниковой связи.По последним данным, на 100% в Грузии Интернетом обеспечены Тбилиси, Батуми и районы Степанцминда и Боржоми. В 13 районах интернет есть лишь у примерно 35% населения, а в остальных районах уровень интернетизации составляет от 50% до 70%.Компания Илона Маска запустит в Грузии свой спутниковый Интернет >>По данным на апрель 2022 года, в Грузии всего зарегистрировано 949 323 абонента интернета, из которых 86 195 доступна только технология Wi-Fi.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, илон маск, spacex, национальная комиссия по коммуникациям грузии, интернет
Компания Илона Маска прошла авторизацию в Грузии
16:14 14.07.2022 (обновлено: 16:30 14.07.2022)
В Грузии вскоре заработает Starlink, который обеспечивает высокоскоростной доступ в Интернет по всему миру
ТБИЛИСИ, 14 июл - Sputnik.
Национальная комиссия по коммуникациям предоставила авторизацию ООО "Старлинк Джорджиа" (Starlink Georgia), принадлежащему компании Илона Маска SpaceX, говорится в сообщении
комиссии.
Согласно условиям авторизации, SpaceX предоставит Грузии высокоскоростной спутниковый Интернет.
Согласно планам компании, на первом этапе Starlink будет доступен в высокогорных районах страны, а также в поселениях, где нет широкополосного интернет-доступа. После внедрения Starlink во всех таких географических ареалах доступ к высокоскоростному Интернету станет доступен для всех желающих.
Starlink обеспечивает высокоскоростной доступ в Интернет по всему миру, в том числе в тех районах, где Интернет стоит дорого, считается малонадежным, некачественным или вообще недоступен. На сегодняшний день SpaceX уже запустил более 2,7 тысячи низкоорбитальных систем спутниковой связи.
По последним данным, на 100% в Грузии Интернетом обеспечены Тбилиси, Батуми и районы Степанцминда и Боржоми. В 13 районах интернет есть лишь у примерно 35% населения, а в остальных районах уровень интернетизации составляет от 50% до 70%.
По данным на апрель 2022 года, в Грузии всего зарегистрировано 949 323 абонента интернета, из которых 86 195 доступна только технология Wi-Fi.