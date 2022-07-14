https://sputnik-georgia.ru/20220714/kompaniya-ilona-maska-proshla-avtorizatsiyu-v-gruzii-268517451.html

Компания Илона Маска прошла авторизацию в Грузии

Компания Илона Маска прошла авторизацию в Грузии

В Грузии вскоре заработает Starlink, который обеспечивает высокоскоростной доступ в Интернет по всему миру 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T16:14+0400

2022-07-14T16:14+0400

2022-07-14T16:30+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл - Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям предоставила авторизацию ООО "Старлинк Джорджиа" (Starlink Georgia), принадлежащему компании Илона Маска SpaceX, говорится в сообщении комиссии.Согласно условиям авторизации, SpaceX предоставит Грузии высокоскоростной спутниковый Интернет.Starlink обеспечивает высокоскоростной доступ в Интернет по всему миру, в том числе в тех районах, где Интернет стоит дорого, считается малонадежным, некачественным или вообще недоступен. На сегодняшний день SpaceX уже запустил более 2,7 тысячи низкоорбитальных систем спутниковой связи.По последним данным, на 100% в Грузии Интернетом обеспечены Тбилиси, Батуми и районы Степанцминда и Боржоми. В 13 районах интернет есть лишь у примерно 35% населения, а в остальных районах уровень интернетизации составляет от 50% до 70%.Компания Илона Маска запустит в Грузии свой спутниковый Интернет >>По данным на апрель 2022 года, в Грузии всего зарегистрировано 949 323 абонента интернета, из которых 86 195 доступна только технология Wi-Fi.

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грузия, новости, общество, илон маск, spacex, национальная комиссия по коммуникациям грузии, интернет