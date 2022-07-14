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Однополые браки: посла ЕС в Грузии попросили ответить на щепетильный вопрос

Однополые браки: посла ЕС в Грузии попросили ответить на щепетильный вопрос

ЕС требует защиты прав всех групп людей, включая сексуальные меньшинства, подчеркнул Харцель 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T15:36+0400

2022-07-14T15:36+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Европейский Союз не требует узаконивания однополых браков от Грузии, заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель, отвечая на вопросы граждан.Один из вопросов граждан к дипломату звучал так: "Если вы знаете историю Грузии и уважаете ее традиции, то почему вы просите правительство легализовать однополые браки?"По его словам, в действительности ЕС требует от всех государств-членов запрета дискриминации, а также защиты прав всех групп людей, включая сексуальные меньшинства."Уважение и защита прав человека, в том числе прав лиц, принадлежащих к меньшинствам, является фундаментальной ценностью Европейского союза", – сказал дипломат.По словам Харцеля, соблюдение защиты прав человека необходимы тем, кто желает присоединиться к Европейскому союзу.Еврокомиссия отложила сроки составления отчета о Грузии по вопросу статуса>>На вопрос "Должно ли правительство защищать "Тбилиси Прайд", чтобы получить статус страны- кандидата ЕС", посол ответил, что защита граждан от насилия и обеспечение права каждого человека на свободу слова и собраний являются основными ценностями Европейского союза и любой демократии.

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