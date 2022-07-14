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"Позорное заявление" – лидер "Грузинской мечты" требует разъяснений от европарламентария
"Позорное заявление" – лидер "Грузинской мечты" требует разъяснений от европарламентария
По словам Ираклия Кобахидзе, о возможном участии Иванишвили в политике говорят без подтверждающих фактов 14.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-14T14:47+0400
2022-07-14T14:47+0400
2022-07-14T16:20+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал заявление депутата Европарламента Расы Юкнявичене позорным и безосновательным.Накануне европарламентарий, вице-председатель "Европейской народной партии" Раса Юкнявичене заявила, что одно из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз – деолигархизация, подразумевает "дебидзинизацию" или "деиванишвилиацию".О том, что основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили управляет страной из-за кулис, постоянно говорит часть грузинской оппозиции.По словам Кобахидзе, оппозиция говорит о возможном участии Иванишвили в политике без подтверждающих фактов."Они не смогли представить ни единого факта ни публично, ни один на один… Я не знаю, насколько серьезно кто-то может это утверждать. Но тогда они должны признать, что этому человеку помогают сверхъестественные силы", – добавил Кобахидзе.Деолигархизация и Иванишвили: премьер Грузии высказался по наболевшей теме>>"Европейская народная партия", которую представляет Юкнявичене, является крупнейшей партией в Европарламенте. В нее входит крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение", которую в свое время основал экс-президент Михаил Саакашвили.Что касается Иванишвили, по словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, нет ни единого факта его участия в грузинской политике. По словам Гарибашвили, главным "доказательством" олигархического правления в Грузии называют лишь то обстоятельство, что он и несколько передовых членов правящей команды пришли в политику благодаря Иванишвили.
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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили, михаил саакашвили, европарламент, европейская народная партия
"Позорное заявление" – лидер "Грузинской мечты" требует разъяснений от европарламентария
14:47 14.07.2022 (обновлено: 16:20 14.07.2022)
По словам Ираклия Кобахидзе, о возможном участии Иванишвили в политике говорят без подтверждающих фактов
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал заявление депутата Европарламента Расы Юкнявичене позорным и безосновательным.
Накануне европарламентарий, вице-председатель "Европейской народной партии" Раса Юкнявичене заявила, что одно из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз – деолигархизация, подразумевает "дебидзинизацию" или "деиванишвилиацию".
"Заявление госпожи Расы было просто позорным. Данное заявление не имеет никаких оснований. В связи с этим нам нужны разъяснения... Нужно приводить факты в связи с тем, как управляется страна", – заявил Кобахидзе в эфире телеканал "Имеди".
О том, что основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили управляет страной из-за кулис, постоянно говорит часть грузинской оппозиции.
По словам Кобахидзе, оппозиция говорит о возможном участии Иванишвили в политике без подтверждающих фактов.
"Они не смогли представить ни единого факта ни публично, ни один на один… Я не знаю, насколько серьезно кто-то может это утверждать. Но тогда они должны признать, что этому человеку помогают сверхъестественные силы", – добавил Кобахидзе.
"Европейская народная партия", которую представляет Юкнявичене, является крупнейшей партией в Европарламенте. В нее входит крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение", которую в свое время основал экс-президент Михаил Саакашвили.
Что касается Иванишвили, по словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, нет ни единого факта его участия в грузинской политике. По словам Гарибашвили, главным "доказательством" олигархического правления в Грузии называют лишь то обстоятельство, что он и несколько передовых членов правящей команды пришли в политику благодаря Иванишвили.