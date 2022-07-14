https://sputnik-georgia.ru/20220714/prezident-italii-ne-prinyal-otstavku-premera-dragi-268540093.html

Президент Италии не принял отставку премьера Драги

Президент Италии не принял отставку премьера Драги

ТБИЛИСИ, 14 июл - Sputnik. Президент Италии Серджо Маттарелла не принял прошение об отставке, которое ему подал премьер-министр страны Марио Драги, сообщает... 14.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 июл - Sputnik. Президент Италии Серджо Маттарелла не принял прошение об отставке, которое ему подал премьер-министр страны Марио Драги, сообщает пресс-служба президентского Квиринальского дворца.Ранее Драги заявил, что подаст в отставку с поста главы правительства, об этом он сообщил на заседании Совета министров.В четверг в Сенате итальянского парламента состоялось голосование о доверии правительству страны, которое оно поставило в связи с принятием декрета с мерами экономической поддержки населения.Несмотря на то, что Совмин получил доверие, в голосовании отказались принять участие представители "Движения 5 звезд", которое входит в правящую коалицию.Выступая на заседании Совмина, на котором он объявил о намерении подать в отставку, Драги заявил, что "общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет". По его словам, в последние дни он проявил максимальные усилия, чтобы продолжить общий путь, в том числе чтобы "пойти навстречу требованиям", которые ему были выдвинуты от политических сил.

https://sputnik-georgia.ru/20220714/premer-italii-nameren-uyti-v-otstavku--268537511.html

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