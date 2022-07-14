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Второй бустер-дозы для молодых пока не будет: Минздрав Грузии ответил иммунологам
Второй бустер-дозы для молодых пока не будет: Минздрав Грузии ответил иммунологам
Минздрав Грузии продолжает следовать протоколу, согласно которому бустер-доза допустима только для лиц старше 50 лет 14.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-14T22:06+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл - Sputnik. Никакой рекомендации о второй бустер-дозе прививки от коронавируса лицам старше 18 лет выдано не было, заявила заместитель главы Минздрава Тамар Габуния.Иммунолог Бидзина Кулумбегов ранее заявил, что совет по иммунизации принял решение ввести вторую бустер-дозу от коронавируса с 18 лет вне зависимости от возраста.По ее словам, Минздрав Грузии продолжает следовать протоколу, согласно которому бустер-доза допустима только для лиц старше 50 лет.Исключения составят лица, едущие в ту страну, которая требует эту дозу.Грузия вновь стоит перед очередной волной распространения коронавируса. В клиниках Тбилиси увеличилась обращаемость инфицированных пациентов. Специалисты связывают это с появлением новых подтипов штамма "омикрон" В.А.4 и В.А.5.Кому надо делать вторую бустер-дозу против коронавируса - главный инфекционист Грузии >>В.А.5 – этим подтипом легко могут заразиться как вакцинированные люди, так и переболевшие ранее коронавирусом лица.Специалисты отмечают, что его быстрому распространению способствует и отсутствие ограничений в связи с коронавирусом, в том числе и ношение масок. Как известно, на сегодняшний день единственной рекомендацией остается социальная дистанция и прививка против коронавируса.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 668 153 случая инфицирования. За последнюю неделю в Грузии от коронавируса выздоровели 2 338 человек.За последнюю неделю из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались три пациента. С начала пандемии – 16 847. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года
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Второй бустер-дозы для молодых пока не будет: Минздрав Грузии ответил иммунологам
22:06 14.07.2022 (обновлено: 22:10 14.07.2022)
Минздрав Грузии продолжает следовать протоколу, согласно которому бустер-доза допустима только для лиц старше 50 лет
ТБИЛИСИ, 14 июл - Sputnik. Никакой рекомендации о второй бустер-дозе прививки от коронавируса лицам старше 18 лет выдано не было, заявила заместитель главы Минздрава Тамар Габуния.
Иммунолог Бидзина Кулумбегов ранее заявил, что совет по иммунизации принял решение ввести вторую бустер-дозу от коронавируса с 18 лет вне зависимости от возраста.
"В связи с дополнительной бустер-дозой центры контроля заболеваний в США и в Европе подчеркивают, что вторая бустер-доза рекомендована только для лиц старше 50 и лицам с хроническими заболеваниями. Для лиц старше 18 пока нигде не дана рекомендация об использовании второй бустер-дозы", - сказала Габуния.
По ее словам, Минздрав Грузии продолжает следовать протоколу, согласно которому бустер-доза допустима только для лиц старше 50 лет.
Исключения составят лица, едущие в ту страну, которая требует эту дозу.
Грузия вновь стоит перед очередной волной распространения коронавируса. В клиниках Тбилиси увеличилась обращаемость инфицированных пациентов. Специалисты связывают это с появлением новых подтипов штамма "омикрон" В.А.4 и В.А.5.
В.А.5 – этим подтипом легко могут заразиться как вакцинированные люди, так и переболевшие ранее коронавирусом лица.
Специалисты отмечают, что его быстрому распространению способствует и отсутствие ограничений в связи с коронавирусом, в том числе и ношение масок. Как известно, на сегодняшний день единственной рекомендацией остается социальная дистанция и прививка против коронавируса.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 668 153 случая инфицирования. За последнюю неделю в Грузии от коронавируса выздоровели 2 338 человек.
За последнюю неделю из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались три пациента. С начала пандемии – 16 847. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года