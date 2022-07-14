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Второй бустер-дозы для молодых пока не будет: Минздрав Грузии ответил иммунологам

Второй бустер-дозы для молодых пока не будет: Минздрав Грузии ответил иммунологам

Минздрав Грузии продолжает следовать протоколу, согласно которому бустер-доза допустима только для лиц старше 50 лет 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T22:06+0400

2022-07-14T22:06+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл - Sputnik. Никакой рекомендации о второй бустер-дозе прививки от коронавируса лицам старше 18 лет выдано не было, заявила заместитель главы Минздрава Тамар Габуния.Иммунолог Бидзина Кулумбегов ранее заявил, что совет по иммунизации принял решение ввести вторую бустер-дозу от коронавируса с 18 лет вне зависимости от возраста.По ее словам, Минздрав Грузии продолжает следовать протоколу, согласно которому бустер-доза допустима только для лиц старше 50 лет.Исключения составят лица, едущие в ту страну, которая требует эту дозу.Грузия вновь стоит перед очередной волной распространения коронавируса. В клиниках Тбилиси увеличилась обращаемость инфицированных пациентов. Специалисты связывают это с появлением новых подтипов штамма "омикрон" В.А.4 и В.А.5.Кому надо делать вторую бустер-дозу против коронавируса - главный инфекционист Грузии >>В.А.5 – этим подтипом легко могут заразиться как вакцинированные люди, так и переболевшие ранее коронавирусом лица.Специалисты отмечают, что его быстрому распространению способствует и отсутствие ограничений в связи с коронавирусом, в том числе и ношение масок. Как известно, на сегодняшний день единственной рекомендацией остается социальная дистанция и прививка против коронавируса.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 668 153 случая инфицирования. За последнюю неделю в Грузии от коронавируса выздоровели 2 338 человек.За последнюю неделю из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались три пациента. С начала пандемии – 16 847. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года

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грузия, новости, общество, минздрав, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса