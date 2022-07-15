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Борьба с пропагандой в Грузии вылилась в уголовное дело
Борьба с пропагандой в Грузии вылилась в уголовное дело
Преступление предусматривает наказание в виде штрафа либо лишения свободы на срок от двух до четырех лет 15.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-15T07:01+0400
2022-07-15T07:01+0400
2022-07-15T08:53+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Публикация записи разговоров журналистов оппозиционного телеканала "Мтавари архи" при работе над программой Post Factum повлекло за собой возбуждение уголовного дела.Записи разговоров журналистов были опубликованы в авторской программе музыканта Гии Гачечиладзе, известного как Уцноби, на телеканале "Маэстро". По словам Гачечиладзе, целью публикации было показать, как оппозиционный телеканал создает фейки.Следственная служба обещает завершить свое расследование в кратчайшие сроки.Вышеуказанное преступление предусматривает наказание в виде штрафа либо лишения свободы на срок от двух до четырех лет.Дело о прослушках: ведущую оппозиционного телеканала признали пострадавшей >>Сам Уцноби в начале передачи заявил, что получил запись от своего знакомого сотрудника одной из оппозиционных телекомпаний.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, происшествия, гия гачечиладзе
Борьба с пропагандой в Грузии вылилась в уголовное дело
07:01 15.07.2022 (обновлено: 08:53 15.07.2022)
Преступление предусматривает наказание в виде штрафа либо лишения свободы на срок от двух до четырех лет
ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Публикация записи разговоров журналистов оппозиционного телеканала "Мтавари архи" при работе над программой Post Factum повлекло за собой возбуждение уголовного дела.
Записи разговоров журналистов были опубликованы в авторской программе музыканта Гии Гачечиладзе, известного как Уцноби, на телеканале "Маэстро". По словам Гачечиладзе, целью публикации было показать, как оппозиционный телеканал создает фейки.
На следующий день после публикации записи Специальная следственная служба возбудила уголовное дело по статье "нарушение тайны коммуникации".
Следственная служба обещает завершить свое расследование в кратчайшие сроки.
Вышеуказанное преступление предусматривает наказание в виде штрафа либо лишения свободы на срок от двух до четырех лет.
Сам Уцноби в начале передачи заявил, что получил запись от своего знакомого сотрудника одной из оппозиционных телекомпаний.