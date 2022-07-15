https://sputnik-georgia.ru/20220715/borba-s-propagandoy-v-gruzii-zakonchilas-ugolovnym-delom-268542447.html

Борьба с пропагандой в Грузии вылилась в уголовное дело

Борьба с пропагандой в Грузии вылилась в уголовное дело

Преступление предусматривает наказание в виде штрафа либо лишения свободы на срок от двух до четырех лет 15.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-15T07:01+0400

2022-07-15T07:01+0400

2022-07-15T08:53+0400

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грузия

происшествия

гия гачечиладзе

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ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Публикация записи разговоров журналистов оппозиционного телеканала "Мтавари архи" при работе над программой Post Factum повлекло за собой возбуждение уголовного дела.Записи разговоров журналистов были опубликованы в авторской программе музыканта Гии Гачечиладзе, известного как Уцноби, на телеканале "Маэстро". По словам Гачечиладзе, целью публикации было показать, как оппозиционный телеканал создает фейки.Следственная служба обещает завершить свое расследование в кратчайшие сроки.Вышеуказанное преступление предусматривает наказание в виде штрафа либо лишения свободы на срок от двух до четырех лет.Дело о прослушках: ведущую оппозиционного телеканала признали пострадавшей >>Сам Уцноби в начале передачи заявил, что получил запись от своего знакомого сотрудника одной из оппозиционных телекомпаний.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, происшествия, гия гачечиладзе