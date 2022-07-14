https://sputnik-georgia.ru/20220714/delo-o-proslushkakh-veduschuyu-oppozitsionnogo-telekanala-priznali-postradavshey-268539678.html

Дело о прослушках: ведущую оппозиционного телеканала признали пострадавшей

Дело о прослушках: ведущую оппозиционного телеканала признали пострадавшей

Неправительственные организации и медиа-омбудсмен обратились в Европейский суд по правам человека в связи с отказом предоставить фигурантам статуса... 14.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-14T22:53+0400

2022-07-14T22:53+0400

2022-07-14T23:09+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл - Sputnik. Ведущую оппозиционного телеканала "Формула" Тамар Чихладзе Генпрокуратура Грузии признала пострадавшей по делу о прослушках, спустя 11 месяцев после возбуждения уголовного дела по делу о прослушках журналистов, священников и дипломатов.Скандал разразился в августе 2021 года после того, как были обнародованы аудиозаписи разговоров представителей СМИ, дипломатов и духовенства. Оказалось, что существуют десятки тысяч аудиозаписей. По факту нарушения тайны коммуникаций Генпрокуратура возбудила уголовное дело.Ведущая "Формулы" фигурирует на одной из записей, в которой она и экозащитница Ната Перадзе обсуждают вопросы в квартире в Тбилиси.Скандальное дело о прослушке в Грузии – в ЕСПЧ поступит еще один иск >>За последнее время неправительственные организации и медиа-омбудсмен обратились в Европейский суд по правам человека в связи с прослушками и отказом предоставить фигурантам статуса пострадавшего, который в Грузии дает возможность иметь доступ к материалам следствия и информации о том, как продвигается расследование дела.В иске НПО настаивают на нарушении статьи 8 (право на неприкосновенность личной и семейной жизни) и статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции по правам человека.Кроме того, своим иском НПО настаивают на том, чтобы суд обязал государство предоставить им материалы расследования.Вето на законопроект о прослушках: в "Грузинской мечте" ждут объяснений президента>>Ранее Генпрокуратура Грузии обратилась к западным странам за помощью в расследовании дела о тайных прослушках.Властям Грузии пришлось объясняться с Брюсселем, так как среди обнародованных файлов была расшифровка беседы между послом Евросоюза в Грузии Карлом Харцелем и одним из его сотрудников в марте 2020 года. Речь шла о ситуации в Грузинской православной церкви и проведении массовых ритуалов во время пандемии.Тем временем журналисты оппозиционного телеканала "Мтавари архи" опубликовали результаты своего журналистского расследования. По данным телеканала, скандальные записи Службы госбезопасности Грузии слил прессе житель Тбилиси, бывший сотрудник СГБ Акакий Немсадзе. В июле 2021 года он покончил жизнь самоубийством.Прецедент или политический жест? Грузинские депутаты оценили вето президента >>По утверждению "Мтавари архи", до того, как уйти из жизни, Немсадзе решил "разоблачить преступную систему" и разослал файлы на электронную почту оппозиционных телеканалов.Власти Грузии заявили, что следствие даст ответ на вопрос, были ли распространенные записи получены законным путем.

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грузия, новости, политика, генеральная прокуратура грузии, прослушка