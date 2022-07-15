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Это давление на грузинский суд – эксперт о скандальном заявлении судьи по делу Гварамия
Это давление на грузинский суд – эксперт о скандальном заявлении судьи по делу Гварамия
ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Заявление судьи Лаши Чхиквадзе о том, что произошло после обвинительного приговора в отношении основателя оппозиционного телеканала... 15.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-15T16:08+0400
2022-07-15T16:08+0400
2022-07-15T17:57+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Заявление судьи Лаши Чхиквадзе о том, что произошло после обвинительного приговора в отношении основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия, свидетельствует об оказании давления на судебную систему Грузии, считает эксперт Леван Николеишвили.По словам Чхиквадзе, после оглашения приговора в здании Тбилисского городского суда с ним встретился сотрудник посольства США и сообщил, что посол интересуется причиной принятого им решения и особенно тем, почему судья избрал лишение свободы в качестве наказания. Судья расценил это как требование отчитаться.Эксперт считает, что посла США в Грузии Келли Дегнан должны вызвать в министерство иностранных дел страны и потребовать разъяснений.Чхиквадзе решил сделать заявление после того, как выслушал заявление европарламентария Майкла Галлер по делу Гварамия, которым на днях должен заняться Тбилисский апелляционный суд.Судья подчеркнул, что Галлер открыто указал апелляционному суду, что Гварамия надо оправдать на заседании 19 июля, чтобы "исправить старые ошибки", то есть те, которые якобы допустил сам Чхиквадзе.Что касается сотрудника посольства США, по словам Чхиквадзе, помимо прочего, Кевин Бурк сообщил ему, что запланированная спустя несколько дней поездка в США, которая уже была расписана, нежелательна и он изъят из списка. Планировалась поездка шести грузинских судей уголовного профиля.Судья по делу Гварамия заявил об открытом давлении на суд>>В связи со всем вышесказанным судья призвал партии, дипломатический корпус, международные и местные НПО воздерживаться от оказания давления на суд и дать судьям возможность осуществлять правосудие в спокойной среде и принимать решения на основании Конституции Грузии, закона и внутренней веры.Гварамия 16 мая был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.Журналисты телеканала "Мтавари архи" и оппозиция уверены, что решение было политическим.В правящей партии же заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.
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грузия, политика, новости, кибар халваши, тбилисский городской суд, тбилисский апелляционный суд, сша, посольство сша в грузии
ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Заявление судьи Лаши Чхиквадзе о том, что произошло после обвинительного приговора в отношении основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия, свидетельствует об оказании давления на судебную систему Грузии, считает эксперт Леван Николеишвили.
По словам Чхиквадзе, после оглашения приговора в здании Тбилисского городского суда с ним встретился сотрудник посольства США и сообщил, что посол интересуется причиной принятого им решения и особенно тем, почему судья избрал лишение свободы в качестве наказания. Судья расценил это как требование отчитаться.
"То, о чем говорит судья Лаша Чхиквадзе, является давлением на судебную систему суверенного государства. Наши иностранные друзья чуть ли не каждый день твердят нам о независимости суда, и в то же время подобный прецедент имеет место", - написал Николеишвили на своей странице в соцсети.
Эксперт считает, что посла США в Грузии Келли Дегнан должны вызвать в министерство иностранных дел страны и потребовать разъяснений.
Чхиквадзе решил сделать заявление после того, как выслушал заявление европарламентария Майкла Галлер по делу Гварамия, которым на днях должен заняться Тбилисский апелляционный суд.
Судья подчеркнул, что Галлер открыто указал апелляционному суду, что Гварамия надо оправдать на заседании 19 июля, чтобы "исправить старые ошибки", то есть те, которые якобы допустил сам Чхиквадзе.
Что касается сотрудника посольства США, по словам Чхиквадзе, помимо прочего, Кевин Бурк сообщил ему, что запланированная спустя несколько дней поездка в США, которая уже была расписана, нежелательна и он изъят из списка. Планировалась поездка шести грузинских судей уголовного профиля.
В связи со всем вышесказанным судья призвал партии, дипломатический корпус, международные и местные НПО воздерживаться от оказания давления на суд и дать судьям возможность осуществлять правосудие в спокойной среде и принимать решения на основании Конституции Грузии, закона и внутренней веры.
Гварамия 16 мая был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.
Журналисты телеканала "Мтавари архи" и оппозиция уверены, что решение было политическим.
В правящей партии же заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.