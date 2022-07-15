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Судья по делу Гварамия заявил об открытом давлении на суд

Судья по делу Гварамия заявил об открытом давлении на суд

Судья призвал политические партии, дипломатический корпус, международные и местные НПО, воздержаться от давления на суд 15.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-15T14:22+0400

2022-07-15T14:22+0400

2022-07-15T14:38+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Судья Лаша Чхиквадзе, который вынес обвинительный приговор по делу основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия, заявил об открытом давлении на суд.Чхиквадзе отмечает, что решил сделать заявление после того, как выслушал заявление европарламертария Майкла Галлер по делу Гварамия, которое на этот раз должен рассмотреть апелляционный суд.Судья подчеркнул, что Галлер открыто указал апелляционному суду, что Гварамия надо оправдать на заседании 19 июля, чтобы "исправить старые ошибки", то есть те, которые якобы допустил сам Чхиквадзе. По словам судьи, у него уже есть личный опыт. По информации Чхиквадзе, после того, как он огласил приговор по делу Гварамия, он встречался в здании суда с сотрудником посольства США (по линии департамента юстиции США) Кевином Бурком.Во время беседы сотрудник посольства спросил о фактических обстоятельствах дела и сказал, что посол интересуется, почему он вынес обвинительный приговор по делу и особенно тем, почему судья избрал в качестве наказания лишение свободы."По моей оценке, это было требованием отчета в связи с конкретным делом", - говорится в заявлении судьи.Спустя буквально несколько дней за этим последовало то, что Чхиквадзе изъяли из списка судей (6 судей уголовного профиля), которые должны были отправиться с визитом в США."Все уже было расписано... К сожалению, мое участие было бы нежелательным и меня изъяли из списка", - отметил судья.По его словам, эта ситуация была неожиданной для него, однако, на этом все не закончилось."Сейчас уже некоторые политические силы угрожают мне "санкциями" из-за результата рассмотрения данного дела, и я не хочу, чтобы через то же самое прошли мои коллеги-судьи, которым, по всей видимости, придется рассматривать это дело под нескрываемым и огромным давлением", - говорится в заявление судьи.Гендиректор "Мтавари архи" вновь предстанет перед судом>>Судья призвал политические партии, дипломатический корпус, международные и местные НПО, воздерживаться от оказания давления на суд и дать судьям возможность осуществлять правосудие в спокойной среде и принимать решения на основании Конституции Грузии, закона и внутренней веры.Гварамия 16 мая был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.Журналисты телеканала "Мтавари архи" и оппозиция уверены, что решение было политическим.В правящей партии же заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.

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