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Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Тбилиси

Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Тбилиси

Формат диалога, как и список вопросов для обсуждения на данный момент неизвестны 15.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян проведет встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Тбилиси 16 июля, сообщает внешнеполитическое ведомство Армении.Формат диалога, как и список вопросов для обсуждения на данный момент неизвестны.По данным МИД Армении, встреча будет двусторонней.Грузия готова внести вклад в региональный диалог – премьер >>Ранее главы МИД Армении и Азербайджана проводили переговоры в рамках трехсторонних встреч с главой МИД России в Душанбе.В декабре прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил соседям создание региональной платформы неформального диалога, в которой примут участие Армения, Азербайджан и Грузия. Однако будет ли Грузия принимать участие в диалоге, на данный момент неизвестно.

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