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Грузия и Азербайджан будут совместно бороться с преступностью

Грузия и Азербайджан будут совместно бороться с преступностью

Генеральный прокурор Грузии также встретился с премьер-министром Азербайджана 15.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-15T23:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Вопросы совместной борьбы с преступностью и обмена опытом в сфере правосудия обсуждал Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе на встрече со своим азербайджанским коллегой Камраном Алиевым в Баку.По информации прокуратуры Грузии, на встрече стороны говорили о важности сотрудничества двух стран в направлении правосудия, обмене опытом по борьбе с преступностью, достижениях и вызовах в сфере уголовного правосудия в Грузии и Азербайджане и об усилении совместной эффективной борьбы с преступностью.В завершение встречи азербайджанская сторона провела для представителей прокуратуры Грузии экскурсию по историческому музею прокуратуры Азербайджана и новому административному зданию прокуратуры.Названа дата совместных военных учений Грузии, Азербайджана и Турции >>Кроме того, Шотадзе также встретился с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и обсудил дальнейшее укрепление сотрудничества между прокуратурами двух стран.Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.

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