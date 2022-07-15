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Грузия и Азербайджан будут совместно бороться с преступностью
Грузия и Азербайджан будут совместно бороться с преступностью
Генеральный прокурор Грузии также встретился с премьер-министром Азербайджана 15.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-15T23:01+0400
2022-07-15T23:01+0400
2022-07-15T23:14+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Вопросы совместной борьбы с преступностью и обмена опытом в сфере правосудия обсуждал Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе на встрече со своим азербайджанским коллегой Камраном Алиевым в Баку.По информации прокуратуры Грузии, на встрече стороны говорили о важности сотрудничества двух стран в направлении правосудия, обмене опытом по борьбе с преступностью, достижениях и вызовах в сфере уголовного правосудия в Грузии и Азербайджане и об усилении совместной эффективной борьбы с преступностью.В завершение встречи азербайджанская сторона провела для представителей прокуратуры Грузии экскурсию по историческому музею прокуратуры Азербайджана и новому административному зданию прокуратуры.Названа дата совместных военных учений Грузии, Азербайджана и Турции >>Кроме того, Шотадзе также встретился с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и обсудил дальнейшее укрепление сотрудничества между прокуратурами двух стран.Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.
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Sputnik Грузия
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грузия, новости, политика, азербайджан, генеральная прокуратура грузии
Грузия и Азербайджан будут совместно бороться с преступностью
23:01 15.07.2022 (обновлено: 23:14 15.07.2022)
Генеральный прокурор Грузии также встретился с премьер-министром Азербайджана
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Вопросы совместной борьбы с преступностью и обмена опытом в сфере правосудия обсуждал Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе на встрече со своим азербайджанским коллегой Камраном Алиевым в Баку.
По информации прокуратуры Грузии, на встрече стороны говорили о важности сотрудничества двух стран в направлении правосудия, обмене опытом по борьбе с преступностью, достижениях и вызовах в сфере уголовного правосудия в Грузии и Азербайджане и об усилении совместной эффективной борьбы с преступностью.
В завершение встречи азербайджанская сторона провела для представителей прокуратуры Грузии экскурсию по историческому музею прокуратуры Азербайджана и новому административному зданию прокуратуры.
Кроме того, Шотадзе также встретился с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и обсудил дальнейшее укрепление сотрудничества между прокуратурами двух стран.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.