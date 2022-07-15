https://sputnik-georgia.ru/20220715/gruziya-nachnet-dobyvat-gaz-v-2024-godu-268562820.html

Грузия начнет добывать газ в 2024 году

Грузия начнет добывать газ в 2024 году

Компания надеется получить больше газа, чем прогнозировала изначально, заявил исполнительный директор 15.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-15T18:43+0400

2022-07-15T18:43+0400

2022-07-15T18:43+0400

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леван давиташвили

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газ

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Работы по добыче газа в Кахети начнутся в 2024 году, заявил председатель Агентства нефти и газа Георгий Татишвили на встрече с министром экономики Леваном Давиташвили.Добычей газа на месторождении занимается компания Block Energy, которая применяет инновационные технологии для раскрытия потенциала ранее открытых месторождений в Грузии. Скважину в свое время пробурила компания Schlumberger, а теперь владельцем лицензии является Block Energy.По его словам речь, идет о бурении горизонтальной скважины, которая поможет эксплуатировать месторождение с подтвержденными несколько лет назад ресурсами газа в размере 16 миллиардов кубометров в районе блока 11В.В свою очередь, исполнительный директор компании разрабатывающей месторождение Block Energy Пол Хейвуд отметил, что компания надеется получить больше газа, чем прогнозировала изначально.В Грузии обнаружили крупное газовое месторождение >>"Мы уверены, что наряду с газом на месторождениях Самгори и Патардзеули есть достаточные ресурсы нефти - более 19 миллионов баррелей. Мы также собираемся исследовать другие места в этом году. По нашему мнению, фактических ресурсов еще больше, можно говорить о дополнительных 350 миллиардах кубических футов (10 миллиардов кубометров) ресурсов газа", - сказал Хейвуд.В свою очередь, министр экономики Леван Давиташвили выразил надежду, что начало работ поможет снизить зависимость Грузии от импорта газа и нефти и повысит энергонезависимость страны.На сегодняшний день Грузия пока не приблизилась к показателям добычи газа и нефти 1980-х годов. Причина заключается в том, что работа идет на тех месторождениях, которые были обнаружены в 80-х, и их запасы заканчиваются.Что касается в целом добычи в Грузии, за последние два года - около 80 тысяч тонн, из которых примерно 60% получает инвестор, а остальное - государство.

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, добыча нефти, газ