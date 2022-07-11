https://sputnik-georgia.ru/20220711/v-gruzii-obnaruzhili-krupnoe-gazovoe-mestorozhdenie-268423238.html

В Грузии обнаружили крупное газовое месторождение

В Грузии обнаружили крупное газовое месторождение

Большие залежи газа обнаружили на месторождении близ Тбилиси 11.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-11T19:11+0400

2022-07-11T19:11+0400

2022-07-11T20:28+0400

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государственное агентство нефти и газа

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Наличие в Грузии месторождения природного газа объемом 16 млрд кубометров подтверждено, заявил глава Государственного агентства нефти и газа Георгий Татишвили в эфире BMG.Добычей газа на месторождении близ Тбилиси займется компания "Блок энерджи" (Block Energy), которая применяет инновационные технологии для раскрытия потенциала ранее открытых месторождений в Грузии. Скважину в свое время прорыла компания "Шлюмберже" (Schlumberger), а теперь оператором лицензии является "Блок энерджи".По его словам, "Блок энерджи" возвращается к этому проекту с уже подтвержденным планом. "Предположительно, это начнется в конце этого года или в начале будущего. Здесь нужно провести горизонтальные бурения, чтобы охватить как можно больше пластов и добыть больше коммерческого газа", - сказал Татишвили.Он также отметил, что компания "Блок энерджи" ведет горизонтальные бурения и на старых скважинах, что повысило добычу газа на 80%. Компания добывает 30 миллионов кубометров, что равно, к примеру, потреблению газа в Телави или Сагареджо. Власти Грузии будут поощрять поиск нефти и газа на территории страны >>"После того, как она ("Блок энерджи" - ред.) освоит эту скважину, цифры будут гораздо более существенными и впечатляющими", - подчеркнул Татишвили.При этом он заявил, что Грузия пока не приблизилась к показателям добычи газа и нефти 1980-х годов. Причина заключается в том, что работа идет на тех месторождениях, которые были обнаружены в 80-х, и их запасы заканчиваются."Поэтому все сконцентрировано на поиски новых месторождений", - заявил Татишвили.Обнародованы подробности поиска нефти у побережья Грузии >>Что касается в целом добычи в Грузии, за последние два года - около 80 тысяч тонн, из которых примерно 60% получает инвестор, а остальное - государство. "Если освоить те запасы, которые уже утверждены, Грузия полностью удовлетворит свои потребности как в нефти, так и в газе. А если мы освоим и ресурсы, с легкостью станем страной-экспортером", - пояснил Татишвили.

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экономика, грузия, новости, телави, сагареджо, газ, государственное агентство нефти и газа