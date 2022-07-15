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Вице-премьер Грузии: судьи должны говорить о давлении
Вице-премьер Грузии: судьи должны говорить о давлении
Бывшая глава Минюста приветствует решение судьи публично заявить о фактах давления на него 15.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-15T18:22+0400
2022-07-15T18:22+0400
2022-07-15T18:22+0400
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тбилисский апелляционный суд
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ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Судьи должны сами бороться за независимость судебной системы, в том числе публично говорить о фактах давления на них, заявила вице-премьер Грузии, глава Минкультуры Тея Цулукиани.Ранее в пятницу судья Тбилисского городского Лаша Чхиквадзе, который вынес обвинительный приговор по делу основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия, заявил об открытом давлении на суд.По словам Чхиквадзе, после оглашения приговора в здании суда с ним встретился сотрудник посольства США и сообщил, что посол интересуется причиной принятого им решения и особенно тем, почему судья избрал лишение свободы в качестве наказания. Судья расценил это как требование отчитаться.Чхиквадзе решил сделать заявление после того, как выслушал заявление европарламентария Майкла Галлер по делу Гварамия, которым на днях должен заняться Тбилисский апелляционный суд.Судья подчеркнул, что Галлер открыто указал апелляционному суду, что Гварамия надо оправдать на заседании 19 июля, чтобы "исправить старые ошибки", то есть те, которые якобы допустил сам Чхиквадзе.Что касается сотрудника посольства США, по словам Чхиквадзе, помимо прочего, Бурк сообщил ему, что запланированная спустя несколько дней поездка в США, которая уже была расписана, нежелательна и он изъят из списка. Планировалась поездка шести грузинских судей уголовного профиля.Посол США в Грузии ответила на скандальное заявление судьи>>В связи со всем вышесказанным судья призвал партии, дипломатический корпус, международные и местные НПО воздерживаться от оказания давления на суд и дать судьям возможность осуществлять правосудие в спокойной среде и принимать решения на основании Конституции Грузии, закона и внутренней веры.Дело ГварамияГварамия 16 мая был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Журналисты телеканала "Мтавари архи" и оппозиция уверены, что решение было политическим. В правящей партии же заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.
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грузия, новости, политика, ника гварамия, кибар халваши, халваши, сша, тбилисский апелляционный суд
Вице-премьер Грузии: судьи должны говорить о давлении
Бывшая глава Минюста приветствует решение судьи публично заявить о фактах давления на него
ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Судьи должны сами бороться за независимость судебной системы, в том числе публично говорить о фактах давления на них, заявила вице-премьер Грузии, глава Минкультуры Тея Цулукиани.
Ранее в пятницу судья Тбилисского городского Лаша Чхиквадзе, который вынес обвинительный приговор по делу основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия, заявил об открытом давлении на суд.
По словам Чхиквадзе, после оглашения приговора в здании суда с ним встретился сотрудник посольства США и сообщил, что посол интересуется причиной принятого им решения и особенно тем, почему судья избрал лишение свободы в качестве наказания. Судья расценил это как требование отчитаться.
"Я приветствую обнародование фактов давления или попытки давления", - сказала Цулукиани, которая ранее возглавляла Минюст.
Чхиквадзе решил сделать заявление после того, как выслушал заявление европарламентария Майкла Галлер по делу Гварамия, которым на днях должен заняться Тбилисский апелляционный суд.
Судья подчеркнул, что Галлер открыто указал апелляционному суду, что Гварамия надо оправдать на заседании 19 июля, чтобы "исправить старые ошибки", то есть те, которые якобы допустил сам Чхиквадзе.
Что касается сотрудника посольства США, по словам Чхиквадзе, помимо прочего, Бурк сообщил ему, что запланированная спустя несколько дней поездка в США, которая уже была расписана, нежелательна и он изъят из списка. Планировалась поездка шести грузинских судей уголовного профиля.
В связи со всем вышесказанным судья призвал партии, дипломатический корпус, международные и местные НПО воздерживаться от оказания давления на суд и дать судьям возможность осуществлять правосудие в спокойной среде и принимать решения на основании Конституции Грузии, закона и внутренней веры.
Дело Гварамия
Гварамия 16 мая был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.
Журналисты телеканала "Мтавари архи" и оппозиция уверены, что решение было политическим.
В правящей партии же заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.