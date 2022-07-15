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Посол США в Грузии ответила на скандальное заявление судьи
Посол США в Грузии ответила на скандальное заявление судьи
Дегнан подчеркнула, что США лишь помогают Грузии в создании независимой судебной системы 15.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-15T16:39+0400
2022-07-15T16:39+0400
2022-07-15T17:57+0400
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грузия
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кибар халваши
сша
тбилисский городской суд
тбилисский апелляционный суд
посольство сша в грузии
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ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Любое предположение о том, что США вмешивались в судебный процесс, не соответствует действительности, заявила посол США в Грузии Келли Дегнан в ответ на заявление судьи Лаши Чхиквадзе по делу основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия.По словам Чхиквадзе, после оглашения приговора в здании Тбилисского городского суда с ним встретился сотрудник посольства США и сообщил, что посол интересуется причиной принятого им решения и особенно тем, почему судья избрал лишение свободы в качестве наказания. Судья расценил это как требование отчитаться.По ее словам, независимая, непредвзятая, прозрачная судебная система является очень важной частью здоровой демократии."Это то, на чем мы сосредоточены... Мы продолжим работать со многими нашими партнерами в судебной системе Грузии для достижения этой цели", - подчеркнула посол.Чхиквадзе решил сделать заявление после того, как выслушал заявление европарламентария Майкла Галлер по делу Гварамия, которым на днях должен заняться Тбилисский апелляционный суд.Судья подчеркнул, что Галлер открыто указал апелляционному суду, что Гварамия надо оправдать на заседании 19 июля, чтобы "исправить старые ошибки", то есть те, которые якобы допустил сам Чхиквадзе.Судья по делу Гварамия заявил об открытом давлении на суд>>Что касается сотрудника посольства США, по словам Чхиквадзе, помимо прочего, Кевин Бурк сообщил ему, что запланированная спустя несколько дней поездка в США, которая уже была расписана, нежелательна и он изъят из списка. Планировалась поездка шести грузинских судей уголовного профиля.В связи со всем вышесказанным судья призвал партии, дипломатический корпус, международные и местные НПО, воздерживаться от оказания давления на суд и дать судьям возможность осуществлять правосудие в спокойной среде и принимать решения на основании Конституции Грузии, закона и внутренней веры.Гварамия 16 мая был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.Это давление на грузинский суд – эксперт о скандальном заявлении судьи по делу Гварамия>>Журналисты телеканала "Мтавари архи" и оппозиция уверены, что решение было политическим.В правящей партии же заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.
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политика, грузия, новости, кибар халваши, сша, тбилисский городской суд, тбилисский апелляционный суд, посольство сша в грузии
Посол США в Грузии ответила на скандальное заявление судьи
16:39 15.07.2022 (обновлено: 17:57 15.07.2022)
Дегнан подчеркнула, что США лишь помогают Грузии в создании независимой судебной системы
ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Любое предположение о том, что США вмешивались в судебный процесс, не соответствует действительности, заявила посол США в Грузии Келли Дегнан в ответ на заявление судьи Лаши Чхиквадзе по делу основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия.
По словам Чхиквадзе, после оглашения приговора в здании Тбилисского городского суда с ним встретился сотрудник посольства США и сообщил, что посол интересуется причиной принятого им решения и особенно тем, почему судья избрал лишение свободы в качестве наказания. Судья расценил это как требование отчитаться.
"Любое предположение о том, что США вмешивались здесь в судебный процесс, проще говоря, не соответствует правде. Мы многие годы помогаем Грузии строить независимую, непредвзятую и прозрачную судебную систему", - заявила Дегнан журналистам.
По ее словам, независимая, непредвзятая, прозрачная судебная система является очень важной частью здоровой демократии.
"Это то, на чем мы сосредоточены... Мы продолжим работать со многими нашими партнерами в судебной системе Грузии для достижения этой цели", - подчеркнула
посол.
Чхиквадзе решил сделать заявление после того, как выслушал заявление европарламентария Майкла Галлер по делу Гварамия, которым на днях должен заняться Тбилисский апелляционный суд.
Судья подчеркнул, что Галлер открыто указал апелляционному суду, что Гварамия надо оправдать на заседании 19 июля, чтобы "исправить старые ошибки", то есть те, которые якобы допустил сам Чхиквадзе.
Что касается сотрудника посольства США, по словам Чхиквадзе, помимо прочего, Кевин Бурк сообщил ему, что запланированная спустя несколько дней поездка в США, которая уже была расписана, нежелательна и он изъят из списка. Планировалась поездка шести грузинских судей уголовного профиля.
В связи со всем вышесказанным судья призвал партии, дипломатический корпус, международные и местные НПО, воздерживаться от оказания давления на суд и дать судьям возможность осуществлять правосудие в спокойной среде и принимать решения на основании Конституции Грузии, закона и внутренней веры.
Гварамия 16 мая был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.
Журналисты телеканала "Мтавари архи" и оппозиция уверены, что решение было политическим.
В правящей партии же заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.