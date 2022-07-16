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Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти
Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти
Из России в июне 2022 года поступило денежных переводов на 492,2% больше, чем за тот же период прошлого года 16.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-16T09:01+0400
2022-07-16T09:01+0400
2022-07-16T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июнь 2022 года вырос на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 786,5 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, которая несколько месяцев уступала первенство Италии.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 749,6 миллиона долларов – 42% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Перечисления из России в июне выросли в шесть разДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июне 2022 года выросли на 111,7% по сравнению с апрелем прошлого года и составили 427,4 миллиона долларов.В июне из России перечислено 231,4 миллиона долларов – 54,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в июне 2022 года поступило денежных переводов на 492,2% больше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ июне из Грузии за границу перевели 29,6 миллиона долларов, что на11,7% больше, чем за тот же месяц 2021 года.Смогут ли мигранты перечислять деньги из РФ в Грузию? Ответ главы Нацбанка >>За первое полугодие 2022 года из Грузии за границу перевели 157,7 миллиона долларов, что на 14,1% больше, чем за тот же период 2021 года.
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грузия, новости, статистика, экономика, национальный банк грузии, денежные переводы
Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти
Из России в июне 2022 года поступило денежных переводов на 492,2% больше, чем за тот же период прошлого года
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июнь 2022 года вырос на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 786,5 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, которая несколько месяцев уступала первенство Италии.
По данным Национального банка
, из России за отчетный период поступило 749,6 миллиона долларов – 42% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.
Перечисления из России в июне выросли в шесть раз
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июне 2022 года выросли на 111,7% по сравнению с апрелем прошлого года и составили 427,4 миллиона долларов.
В июне из России перечислено 231,4 миллиона долларов – 54,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в июне 2022 года поступило денежных переводов на 492,2% больше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В июне из Грузии за границу перевели 29,6 миллиона долларов, что на11,7% больше, чем за тот же месяц 2021 года.
За первое полугодие 2022 года из Грузии за границу перевели 157,7 миллиона долларов, что на 14,1% больше, чем за тот же период 2021 года.