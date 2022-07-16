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Парапланерист погиб в горах Грузии
Парапланерист погиб в горах Грузии
В ущелье рухнул параплан, на котором находились два человека, один из них погиб на месте 16.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-16T18:01+0400
2022-07-16T18:01+0400
2022-07-16T19:11+0400
происшествия
новости
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гудаури
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Один человек погиб в результате несчастного случая в горах Гудаури, сообщает Первый канал. По данным телеканала, в ущелье рухнул параплан, на котором находились два человека, один из них – мужчина до 25 лет – скончался на месте. Второго человека удалось спасти.Другие детали инцидента не распространяются.
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происшествия, новости, грузия, гудаури
Парапланерист погиб в горах Грузии
18:01 16.07.2022 (обновлено: 19:11 16.07.2022)
В ущелье рухнул параплан, на котором находились два человека, один из них погиб на месте
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik.
Один человек погиб в результате несчастного случая в горах Гудаури, сообщает Первый канал
.
По данным телеканала, в ущелье рухнул параплан, на котором находились два человека, один из них – мужчина до 25 лет – скончался на месте. Второго человека удалось спасти.
Другие детали инцидента не распространяются.