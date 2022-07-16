https://sputnik-georgia.ru/20220716/paraplanerist-pogib-v-gorakh-gruzii---268581043.html

Парапланерист погиб в горах Грузии

Парапланерист погиб в горах Грузии

В ущелье рухнул параплан, на котором находились два человека, один из них погиб на месте 16.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-16T18:01+0400

2022-07-16T18:01+0400

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происшествия

новости

грузия

гудаури

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Один человек погиб в результате несчастного случая в горах Гудаури, сообщает Первый канал. По данным телеканала, в ущелье рухнул параплан, на котором находились два человека, один из них – мужчина до 25 лет – скончался на месте. Второго человека удалось спасти.Другие детали инцидента не распространяются.

гудаури

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происшествия, новости, грузия, гудаури