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Главы МИД Азербайджана и Армении выразили признательность Грузии за организацию встречи
Главы МИД Азербайджана и Армении выразили признательность Грузии за организацию встречи
Мирзоян и Байрамов коснулись широкого круга вопросов, касающихся урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном 17.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-17T09:36+0400
2022-07-17T09:36+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян выразили признательность грузинской стороне за организацию встречи в Грузии.Накануне в Тбилиси главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении рассмотрели вопросы, связанные с нормализацией отношений между двумя странами.Как говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, на двусторонней встрече министров стороны коснулись ряда вопросов, связанных с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией, передал Sputnik Азербайджан.Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси: о чем говорили дипломаты? >>Состоялось обсуждение выполнения взятых двумя странами на себя обязательств и прошел обмен мнениями о возможных дальнейших шагах.Министр Джейхун Байрамов отметил, что все усилия должны быть направлены на достижение прогресса в урегулировании межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, исходя из постконфликтных реалий, возникших после разрешения вооруженного конфликта между двумя государствами.Касаясь гуманитарных вопросов, Байрамов обратил внимание на важность выяснения судьбы почти четырех тысяч пропавших без вести азербайджанцев.Со своей стороны Мирзоян подчеркнул важность использования института и опыта сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом."Я горжусь" – глава МИД Грузии о тбилисском формате переговоров Баку и Еревана>>Министры подчеркнули, что придают большое значение продолжению прямого диалога между Азербайджаном и Арменией.Кроме того, в Тбилиси в субботу прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили, Азербайджана Джейхуна Байрамова и Армении Арарата Мирзояна. Стороны обсудили региональные вопросы.
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Главы МИД Азербайджана и Армении выразили признательность Грузии за организацию встречи
Мирзоян и Байрамов коснулись широкого круга вопросов, касающихся урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян выразили признательность грузинской стороне за организацию встречи в Грузии.
Накануне в Тбилиси главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении рассмотрели вопросы, связанные с нормализацией отношений между двумя странами.
Как говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, на двусторонней встрече министров стороны коснулись ряда вопросов, связанных с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией, передал Sputnik Азербайджан
.
Состоялось обсуждение выполнения взятых двумя странами на себя обязательств и прошел обмен мнениями о возможных дальнейших шагах.
Министр Джейхун Байрамов отметил, что все усилия должны быть направлены на достижение прогресса в урегулировании межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, исходя из постконфликтных реалий, возникших после разрешения вооруженного конфликта между двумя государствами.
"В этом контексте была подчеркнута необходимость выполнения всех положений трехсторонних заявлений, подписанных руководителями Азербайджана, Армении и России, особенно вывода вооруженных сил Армении с территории Азербайджана", - говорится в информации МИД АР.
Касаясь гуманитарных вопросов, Байрамов обратил внимание на важность выяснения судьбы почти четырех тысяч пропавших без вести азербайджанцев.
Со своей стороны Мирзоян подчеркнул важность использования института и опыта сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом.
Министры подчеркнули, что придают большое значение продолжению прямого диалога между Азербайджаном и Арменией.
Кроме того, в Тбилиси в субботу прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили, Азербайджана Джейхуна Байрамова и Армении Арарата Мирзояна. Стороны обсудили региональные вопросы.