https://sputnik-georgia.ru/20220717/gruzinskie-dzyudoisty-vezut-domoy-pyat-medaley-s-turnira-bolshogo-shlema-268602841.html

Грузинские дзюдоисты везут домой пять медалей с турнира Большого шлема

Грузинские дзюдоисты везут домой пять медалей с турнира Большого шлема

В последний день соревнований первую и единственную золотую медаль команде принес Бека Гвиниашвили 17.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-17T23:18+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik.Сборная Грузии по дзюдо завершила свое выступление на турнире Большого шлема в Загребе, завоевав пять медалей разной пробы.В последний день соревнований первую и единственную золотую медаль команде принес Бека Гвиниашвили (90 кг). В финале он одолел бразильца Рафаэля Маседо.Серебряную медаль завоевал Илья Суламанидзе (100 кг). Он уступил Михаэлю Корелу из Нидерландов. За третье место в завершающий день боролась и Софиа Сомхишвили (+78), но уступила спортсменке из Монголии 22-летней Адиясурен Амарксайхан.Ранее серебряную медаль сборной Грузии принесла Этер Липартелиани (57 кг), а юные Георгий Сардалашвили (60 кг) и Тато Григалашвили (81 кг) завоевали бронзовые медали.В Загребе с 15 по 17 июля проходил турнир Большого шлема по дзюдо. Всего в Хорватию прибыли 477 дзюдоистов, 282 мужчины и 195 женщин из 67 стран

https://sputnik-georgia.ru/20220710/gruzinskie-dzyudoisty-vezut-iz-budapeshta-pyat-medaley-268386821.html

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спорт, грузия, новости, бека гвиниашвили, тато григалашвили, гран-при по дзюдо