https://sputnik-georgia.ru/20220717/oppozitsionnye-deputaty-parlamenta-gruzii-vstupilis-za-posla-ssha-268590704.html

Оппозиционные депутаты парламента Грузии вступились за посла США

Оппозиционные депутаты парламента Грузии вступились за посла США

Депутаты призывали правящую партию прекратить дезинформацию и антизападную кампанию 17.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-17T13:39+0400

2022-07-17T13:39+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Часть парламентской оппозиции призвала правящую партию "Грузинская мечта" и покинувших ее депутатов прекратить дезинформацию и антизападную кампанию, в частности против посла США в Грузии госпожи Келли Дегнан, говорится в опубликованном депутатами заявлении.Покинувший "Грузинскую мечту" депутат Михаил Кавелашвили на прошлой неделе обратился к послу США с открытым письмом, в котором прямо обвинил дипломата в бездействии при провокационных заявлениях со стороны оппозиции и прямо заявил, что США финансирует отдельные НПО, оппозиционные партии и СМИ в Грузии.Заявление подписали депутаты Теона Акубардия "Стратегия Агмашенебели", Хатуна Самнидзе "Республиканская партия", Тамар Кордзая - независимый депутат, Анна Бучукури "Для Грузии"."Мы призываем правящую партию прекратить дезинформацию и антизападную кампанию, перейти к делу и начать предпринимать шаги по реализации реформ, необходимых для получения статуса кандидата. С этой целью на прошлой неделе мы инициировали внеочередное заседание в парламенте", - говорится в заявлении.По словам авторов заявления, инициативу внеочередного заседания поддержала и президент Грузии. Саломе Зурабишвили созвала внеочередное заседание с 18 июля.Президент Грузии сделала заявление о скандале вокруг посла США >>Цель инициативы, как отмечают оппозиционные депутаты, состоит в том, чтобы парламент предпринял незамедлительные шаги, которые будут демонстрацией политической воли и реальной готовности работать над 12 пунктами.Как отмечается в заявлении депутатов, "Грузинская мечта" должна начать предпринимать соответствующие шаги по реализации реформ, необходимых для получения статуса кандидата в члены ЕС.Оппозиционные депутаты, подписавшие заявление, также призвали граждан, неправительственный сектор и прозападные политические силы не допустить изменения курса страны и "вместе бороться за защиту того выбора, который сделали предки много веков назад".Сейчас не время отдыхать: президент Грузии о возобновлении работы парламента >>Президент Грузии приняла решение созвать внеочередную сессию парламента с 18 июля. По ее мнению, сессия, как и заседания комитетов будут способствовать выполнению 12 рекомендаций Еврокомиссии. Ранее к главе государства с такой просьбой обратилась часть парламентской оппозиции.В свою очередь, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что стремление оппозиции созвать внеочередную сессию парламента Грузии для рассмотрения уже инициированных законопроектов - это попытка усугубить поляризацию в стране. При этом он подчеркнул, что для парламентского большинства принятие инициированных законопроектов неактуально.

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