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Сейчас не время отдыхать: президент Грузии о возобновлении работы парламента

Сейчас не время отдыхать: президент Грузии о возобновлении работы парламента

Президент призвала власть и оппозицию объединиться для выполнения условий Евросовета 15.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-15T20:31+0400

2022-07-15T20:31+0400

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грузия

новости

политика

еврокомиссия

саломе зурабишвили

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. На фоне вызова по выполнению 12 условий Еврокомиссии назначение сессии парламента Грузии, как и работа в комитетах и в рамках комиссии оправданы, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге.Президент Грузии назначила внеочередную сессию парламента с 18 июля. Ранее к главе государства с такой просьбой обратилась часть парламентской оппозиции.В то же время она призвала власть и оппозицию объединиться для выполнения условий."Хочу призвать и оппозицию, и власть принять участие полностью во всем и приложить все усилия, чтобы законы были приняты и все вопросы, в первую очередь вопрос деполяризации, были решены нахождением и работой вместе", - сказала Зурабишвили.Весенняя сессия парламента уже завершилась, поэтому пленарные заседания не проводятся и никакие законопроекты не могут быть приняты.Спикер парламента Грузии: оппозиция не повлияет на выполнение условий Евросовета >>В настоящее время проходят лишь комитетские заседания. В комитетах идет работа над планом правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" по выполнению условий для получения статуса кандидата в ЕС.Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что стремление оппозиции созвать внеочередную сессию парламента Грузии для рассмотрения уже инициированных законопроектов - это попытка усугубить поляризацию в стране. При этом он подчеркнул, что для парламентского большинства принятие инициированных законопроектов неактуально.План, который был озвучен 1 июля, подразумевает создание в парламенте различных групп по работе над изменением законодательства и координации действий. План подразумевает в том числе создание группы по мониторингу поляризации, работу которой будет координировать председатель парламента.Решение Еврокомиссии усилило поляризацию в Грузии – Кобахидзе >>Часть оппозиции отказалась участвовать в работе групп и комитетов, требуя идти по их плану и плану неправительственных организаций.План ряда авторитетных НПО, на который ссылается оппозиция, подразумевает среди прочего передачу руководства частью комитетов оппозиции, внесение поправок в Конституцию об изменении системы выборов, разработку новой стратегии реформы судебной системы, создание Национального антикоррупционного агентства и другие.

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грузия, новости, политика, еврокомиссия, саломе зурабишвили , парламент грузии