https://sputnik-georgia.ru/20220717/pashinyan-pozdravil-garibashvili-s-30-letiem-dipotnosheniy-mezhdu-dvumya-respublikami-268592244.html

Пашинян поздравил Гарибашвили с 30-летием дипотношений между двумя республиками

Пашинян поздравил Гарибашвили с 30-летием дипотношений между двумя республиками

Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года 17.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-17T15:25+0400

2022-07-17T15:25+0400

2022-07-17T16:05+0400

грузия

новости

политика

армения

никол пашинян

ираклий гарибашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/14/263006677_0:111:1280:831_1920x0_80_0_0_cdce3a79863ade6424865eb7051dc550.jpg

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание своему грузинскому коллеге Ираклию Гарибашвили в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Арменией и Грузией.Как отметил глава армянского правительства, Армения всегда придавала большое значение "развитию и укреплению отношений дружественной Грузией"."Армения всегда придавала большое значение последовательному развитию и укреплению отношений с соседней и дружественной Грузией, а интенсивность встреч на высоком уровне между двумя странами доказывает нашу твердую приверженность дальнейшему расширению существующего взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям", - говорится в заявлении.Премьер выразил уверенность, что обоюдное стремление к развитию армяно-грузинских отношений и надежный диалог на официальном уровне и впредь будут определять общие усилия на благо двух народов.Как идет строительство "Моста дружбы" на границе Армении и Грузии >>В связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Арменией и Грузией заявление распространил и МИД Армении."Сегодня Армения и Грузия отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Эта 30-летняя дружба и плодотворное сотрудничество заложили основу последовательного развития и укрепления межгосударственных отношений и политического диалога между нашими братскими народами", - говорится в сообщении.Таможенные администрации Грузии и Армении усилят сотрудничество >>Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.За 30 лет дипотношений Грузия и Армения оформили между собой десятки документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, армения, никол пашинян, ираклий гарибашвили