https://sputnik-georgia.ru/20220717/spetssluzhba-pristupila-k-rassledovaniyu-zaderzhaniya-eks-chinovnika-sgb-gruzii-268597386.html

Спецслужба приступила к расследованию задержания экс-чиновника СГБ Грузии

Спецслужба приступила к расследованию задержания экс-чиновника СГБ Грузии

Во время задержания сотрудники правоохранительных органов нанесли ему телесные повреждения, заявили члены семьи обвиняемого 17.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-17T20:56+0400

2022-07-17T20:56+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Специальная следственная служба начала расследование по факту превышения служебных полномочий с применением насилия в отношении бывшего заместителя главы Службы государственной безопасности Сосо Гогашвили, сообщили в следственном органе.Бывшего заместителя главы Службы госбезопасности Грузии Иосифа (Сосо) Гогашвили задержали в субботу, 16 июля. Кадры спецоперации по задержанию, которые снимала его супруга, были распространены в соцсети. Спецоперация была проведена поздно ночью.Преступление предусматривает наказание на срок от пяти до восьми лет тюрьмы.По словам членов семьи Сосо Гогашвили, во время задержания сотрудники правоохранительных органов нанесли ему телесные повреждения. Его адвокаты также утверждают, что у Гогашвили есть травмы лица и тела, поэтому они потребовали медицинского освидетельствования.Иосиф Гогашвили подал в отставку с поста заместителя начальника Службы госбезопасности в 2018 году. После ухода из СГБ Гогашвили работал в партии "Грузинская мечта", где возглавлял департамент мониторинга, координации и аналитики, однако в 2020 году покинул и это место работы.Арест экс-чиновника СГБ Грузии – в ведомстве сделали первый комментарий >>Гогашвили 15 июля этого года опубликовал в соцсети письмо, в котором говорит, что у него есть доказательства фальсификации итогов местных выборов в 2021 году. Он подчеркивает, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" приписала ему много "грязных и дурно пахнущих дел", и больше он этого не позволит.За два дня до ареста экс-чиновника на телеканале "Маэстро" обнародовали аудиозапись редакционного совещания в оппозиционной телекомпании "Мтавари".Из аудиозаписи, которая сделана в ноябре 2021 года, становится понятно, что ведущий программы "Post Factum" Георгий Габуния вместе с двумя журналистами и продюсером планируют сюжет об информаторах спецслужб. При этом в разговоре журналисты называют имя собственного информатора, который уже несколько лет передавал им секретную информацию об операциях СГБ. Им оказался Сосо Гогашвили.

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