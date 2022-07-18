https://sputnik-georgia.ru/20220718/advokaty-eks-glava-sgb-sobirayutsya-obzhalovat-reshenie-suda-268642613.html

Адвокаты бывшего замглавы СГБ собираются обжаловать решение суда

Адвокаты бывшего замглавы СГБ собираются обжаловать решение суда

Суд не согласился с требованием адвокатов освободить Гогашвили под залог в 50 тысяч лари 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T23:12+0400

2022-07-18T23:12+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Защита обжалует решение Тбилисского городского суда о заключении под стражу на время следствия бывшего замглавы Службы госбезопасности Грузии Иосифа (Сосо) Гогашвили, сказал адвокат Рамаз Чинчаладзе.Суд избрал для бывшего замглавы СГБ Грузии Иосифа (Сосо) Гогашвили тюремное заключению в качестве меры пресечения. Тем самым судья удовлетворил ходатайство прокуратуры и не согласился с требованием адвокатов освободить Гогашвили под залог в 50 тысяч лари (около 17 тысяч долларов).Сегодняшний процесс по ходатайству прокуратуры проводился в закрытом режиме. По словам обвинения, в материалах дела есть документы под грифом.После сегодняшнего суда сторона обвинения не исключила, что находящемуся под стражей будет предъявлено еще больше обвинений, а на скамье подсудимых появятся другие лица.Гогашвили был задержан на следующий день после того, как 15 июля опубликовал в соцсети письмо, согласно которому у него есть доказательства фальсификации местных выборов 2021 года. Он отметил, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" приписала ему много "грязных и дурно пахнущих дел", и больше он этого не позволит.Служба госбезопасности опровергла обвинения бывшего замглавы СГБ >>На второй день, вечером 16 июля, домой к Гогашвили явился спецназ и задержал его.Прокуратура предъявила ему обвинение в "превышении служебных полномочий", "незаконном получении, хранении, распространении персональных данных с использованием своего служебного положения" и в "незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия". Ему грозит от четырех до семи лет тюрьмы.

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