https://sputnik-georgia.ru/20220718/sluzhba-gosbezopasnosti-oprovergla-obvineniya-byvshego-zamglavy-sgb-268635385.html

Служба госбезопасности опровергла обвинения бывшего замглавы СГБ

Служба госбезопасности опровергла обвинения бывшего замглавы СГБ

Обвиняемый перед обыском в его доме не подчинился законному требованию представителей СГБ, не открыв входную дверь, говорится в заявлении ведомства 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T19:40+0400

2022-07-18T19:40+0400

2022-07-18T19:40+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Бывший замглавы Службы госбезопасности Грузии Иосиф (Сосо) Гогашвили до обыска в доме не подчинился требованию сотрудников СГБ, после чего силовиками были применены соответствующие меры, говорится в заявлении Службы государственной безопасности.Тбилисский городской суд оставил в заключении на время следствия бывшего замглавы СГБ Иосифа Гогашвили. На судебном заседании обвиняемый рассказал о подробностях проведенной спецоперации по его задержанию. По словам Гогашвили, он и его семья стали жертвой бесчеловечного обращения со стороны его бывших сотрудников.По информации ведомства, следствие установило, что бывший первый заместитель начальника СГБ Иосиф Гогашвили, используя свое положение и связи, получил и разгласил персональные данные конкретных граждан, тем самым способствуя публичному распространению указанной информации. В результате были нарушены конституционные права граждан.В СГБ также пояснили, что Гогашвили был задержан в рамках расследования, которое велось Генеральной инспекцией Грузии - "незаконное получение, хранение, распространение персональных данных с использованием своего служебного положения", и на основании доказательств, полученных во время обыска.Спецслужба приступила к расследованию задержания экс-чиновника СГБ Грузии >>"В результате проведенного обыска изъята не одна единица огнестрельного оружия и боеприпасов, в том числе два незарегистрированных огнестрельных оружия, находившихся у него в незаконном владении, и три единицы огнестрельного оружия, зарегистрированных на имя другого лица", - говорится в заявление Службы госбезопасности.Кроме того, в рамках следствия также изъято большое количество материалов, а именно компьютерная техника, другие электронные устройства, на которых была записана информация, а также документы, содержащие государственную тайну и персональные данные."Продолжается расследование, а полученные доказательства изучаются. Расследование ведет Генеральная инспекция Службы государственной безопасности",- говорится в заявлении.Экс-чиновник СГБ Грузии Сосо Гогашвили останется в тюрьме на время следствия >>Гогашвили был задержан на следующий день после того, как 15 июля опубликовал в соцсети письмо, согласно которому у него есть доказательства фальсификации местных выборов 2021 года. Он отметил, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" приписала ему много "грязных и дурно пахнущих дел", и больше он этого не позволит.На второй день, вечером 16 июля, домой к Гогашвили явился спецназ и задержал его.Прокуратура предъявила ему обвинение в "превышении служебных полномочий", "незаконном получении, хранении, распространении персональных данных с использованием своего служебного положения" и в "незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия". Ему грозит от четырех до семи лет тюрьмы.

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грузия, новости, политика, иосиф гогашвили, сгб, тбилисский городской суд