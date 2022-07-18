https://sputnik-georgia.ru/20220718/gruziya-stremitsya-uvelichit-proizvodstvo-pshenitsy---ministr--268617573.html

Грузия стремится увеличить производство пшеницы – министр

Грузия стремится увеличить производство пшеницы – министр

Грузия обеспечивает себя пшеницей лишь на 15%, все остальное – импорт 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T13:49+0400

2022-07-18T13:49+0400

2022-07-18T13:54+0400

грузия

новости

экономика

госдепартамент сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/17/266827314_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_478227066bded89c414cd33965c7a5be.jpg

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. США помогут Грузии в планировании мероприятий по увеличению производства пшеницы, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия на брифинге по итогам визита в Штаты. На сегодняшний день уровень самообеспечения Грузии пшеницей лишь 15%. Власти планируют в ближайшие годы увеличить этот показатель до 50%.В рамках визита Шамугия провел встречу со спецпредставителем Госдепартамента по вопросам глобальной продовольственной безопасности Кэрри Фаулером."На встрече с нами в департаменте сельского хозяйства было отмечено, что департамент готов начать глубокое исследование, изучение цепочки ценности производства пшеницы, что даст нам информацию о том, какие в этом направлении потребности и запланировать соответствующие мероприятия", – сказал Шамугия.Подорожает ли хлеб в Грузии – мнение производителей>>C 4 июля правительство Грузии запретило экспорт пшеницы и ячменя, что вызвано проблемами с безопасностью продовольствия, связанных с событиями на Украине. Запрет будет действовать до 1 июля 2023 года.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Основную часть пшеницы в последние годы завозили из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна, так как ее стоимость самая выгодная для Грузии.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, госдепартамент сша