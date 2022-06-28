https://sputnik-georgia.ru/20220628/podorozhaet-li-khleb-v-gruzii--mnenie-proizvoditeley-267930340.html
Подорожает ли хлеб в Грузии – мнение производителей
Подорожает ли хлеб в Грузии – мнение производителей
Хлеб подорожал примерно на 10 тетри около месяца назад, хотя сейчас пекари стараются удержать цены, заявил глава Ассоциации производителей муки 28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T07:01+0400
2022-06-28T07:01+0400
2022-06-28T08:20+0400
грузия
экономика
новости
леван силагава
хлеб
цены
зерно
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ТБИЛИСИ, 28 июня — Sputnik. Пшеница и мука продолжают завозиться в Грузию, поэтому стоимость хлеба на данном этапе не вырастет, заявил председатель Союза производителей хлеба Малхаз Долидзе.В условиях ужесточения западных санкций против России, которая уже многие годы является основным поставщиком пшеницы и муки в Грузию, вопрос повышения стоимости продукта номер один остается актуальным.По информации Долидзе, подорожание хлеба не ожидается, несмотря на то, что стоимость импортированного зерна и муки выросли. Так, один мешок муки первой категории, из которого пекут хлеб, подорожал до 79 лари, когда недавно он обходился в до 76 лари.Основным поставщиком муки остается Россия. Мука импортируется в основном из Краснодара и Ставропольского края. Эксперт отмечает, что в поставках продукции нет проблем, однако, в последнее время качество муки оставляет желать лучшего.Цены растут, зерна не хватает? Что происходит на рынке пшеницы >>"Что самое главное – качество нестабильное. Есть и очень хорошее качество, и плохое. Кажется, они не могут отбирать по качеству. Завозят то, что попадает, зная, что мелькомбинаты в Грузии не работают. Запасы на данном этапе есть, поставки осуществляются стабильно", – отметил он.Что будет со стоимостью хлеба в ближайшее время, прогнозировать невозможно, считает исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Левана Силагава.Силагава считает, что Грузия, как и весь мир, должна готовиться к экономическому кризису. Важно иметь в стране запасы пшеницы минимум на два месяца, для продовольственной безопасности.Производство зерновых в мире в текущем сезоне может сократиться – отчет FAO >>По информации Силагава, сегодня мелькомбинаты в Грузии не работают, пшеница почти не завозится. В прошлом месяце было импортировано три тысячи тонн – это старая партия, которая должна была быть завезена в марте.Зачем Грузии запасы пшеницыСилагава уверяет, что для продовольственной безопасности, необходимы запасы, которые приравниваются к диверсификации рынка."Когда у тебя запас, считай, что это равно диверсификации. Когда в стране двухмесячный запас, который пополняется параллельно с расходами, и это постоянный запас в стране, в этих условиях, если перебои с поставками, есть время полтора-два месяца переключиться на другие рынки", – пояснил Силагава.Силагава считает, что запасы пшеницы и муки намного важнее вопроса стоимости хлеба.Диверсификация рынков и местное производство: проблема зерна в Грузии >>"Если у тебя ест запасы и мелькомбинаты работают, ты можешь регулировать цены на хлеб любыми законодательными решениями правительства или субсидированием, но если у тебя физически нет запасов пшеницы и муки, ты встаешь перед проблемой", – отметил Силагава.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Основную часть пшеницы страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.Цена на пшеницу на международных рынках начала расти с лета 2021 года. Поэтому для грузинских мелькомбинатов было невыгодно перерабатывать импортированную пшеницу и производить муку на месте.Мировые цены на продовольствие снижаются второй месяц – FAO >>Трудные времена для грузинских мукомолов настали после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых в июне 2021 года. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, на этот продукт экспортная пошлина не взымается, соответственно, сократив в прошлом году импорт пшеницы больше, чем на 30%.В первом квартале 2022 года Грузия импортировала 31,7 тысячи тонн муки, 99,1% пришелся на долю России.
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грузия, экономика, новости, леван силагава, хлеб, цены, зерно
Подорожает ли хлеб в Грузии – мнение производителей
07:01 28.06.2022 (обновлено: 08:20 28.06.2022)
Хлеб подорожал примерно на 10 тетри около месяца назад, хотя сейчас пекари стараются удержать цены, заявил глава Ассоциации производителей муки
ТБИЛИСИ, 28 июня — Sputnik. Пшеница и мука продолжают завозиться в Грузию, поэтому стоимость хлеба на данном этапе не вырастет, заявил председатель Союза производителей хлеба Малхаз Долидзе.
В условиях ужесточения западных санкций против России, которая уже многие годы является основным поставщиком пшеницы и муки в Грузию, вопрос повышения стоимости продукта номер один остается актуальным.
"Стоимость хлеба на данном этапе не вырастет. Сейчас время сбора нового урожая. Кроме того, пшеница и мука завозятся. Поэтому подтверждаю, что стоимость хлеба не вырастет", – заявил Долидзе в медиацентре "Мтавари".
По информации Долидзе, подорожание хлеба не ожидается, несмотря на то, что стоимость импортированного зерна и муки выросли. Так, один мешок муки первой категории, из которого пекут хлеб, подорожал до 79 лари, когда недавно он обходился в до 76 лари.
Основным поставщиком муки остается Россия. Мука импортируется в основном из Краснодара и Ставропольского края. Эксперт отмечает, что в поставках продукции нет проблем, однако, в последнее время качество муки оставляет желать лучшего.
"Что самое главное – качество нестабильное. Есть и очень хорошее качество, и плохое. Кажется, они не могут отбирать по качеству. Завозят то, что попадает, зная, что мелькомбинаты в Грузии не работают. Запасы на данном этапе есть, поставки осуществляются стабильно", – отметил он.
Что будет со стоимостью хлеба в ближайшее время, прогнозировать невозможно, считает исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Левана Силагава.
"Хлеб – сенситивная тема в нашей стране, исходя из экономической ситуации. К сожалению, хлеб перманентно дорожает. Он подорожал примерно на 10 тетри около месяца назад, хотя сейчас пекари стараются удержать цены. В принципе, никто не может делать прогнозов. В мире довольно напряженная ситуация в связи с пшеницей", – отметил он.
Силагава считает, что Грузия, как и весь мир, должна готовиться к экономическому кризису. Важно иметь в стране запасы пшеницы минимум на два месяца, для продовольственной безопасности.
По информации Силагава, сегодня мелькомбинаты в Грузии не работают, пшеница почти не завозится. В прошлом месяце было импортировано три тысячи тонн – это старая партия, которая должна была быть завезена в марте.
Зачем Грузии запасы пшеницы
Силагава уверяет, что для продовольственной безопасности, необходимы запасы, которые приравниваются к диверсификации рынка.
"Когда у тебя запас, считай, что это равно диверсификации. Когда в стране двухмесячный запас, который пополняется параллельно с расходами, и это постоянный запас в стране, в этих условиях, если перебои с поставками, есть время полтора-два месяца переключиться на другие рынки", – пояснил Силагава.
Силагава считает, что запасы пшеницы и муки намного важнее вопроса стоимости хлеба.
"Если у тебя ест запасы и мелькомбинаты работают, ты можешь регулировать цены на хлеб любыми законодательными решениями правительства или субсидированием, но если у тебя физически нет запасов пшеницы и муки, ты встаешь перед проблемой", – отметил Силагава.
В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Основную часть пшеницы страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.
Цена на пшеницу на международных рынках начала расти с лета 2021 года. Поэтому для грузинских мелькомбинатов было невыгодно перерабатывать импортированную пшеницу и производить муку на месте.
Трудные времена для грузинских мукомолов настали после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых в июне 2021 года. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, на этот продукт экспортная пошлина не взымается, соответственно, сократив в прошлом году импорт пшеницы больше, чем на 30%.
В первом квартале 2022 года Грузия импортировала 31,7 тысячи тонн муки, 99,1% пришелся на долю России.