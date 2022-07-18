https://sputnik-georgia.ru/20220718/gruziya-zarabotala-na-turistakh-bolee-odnogo-milliarda-dollarov-268603294.html

Грузия заработала на туристах более одного миллиарда долларов

Грузия заработала на туристах более одного миллиарда долларов

Наибольшую сумму с начала 2022 года потратили визитеры из России – почти 250 миллионов долларов 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T09:01+0400

2022-07-18T09:01+0400

2022-07-18T09:01+0400

грузия

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национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за шесть месяцев 2022 года составили 1,142 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 281,1%. Кроме того, доходы восстановлены на 78,4% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.Наибольшую сумму с начала 2022 года потратили визитеры из России – почти 250 миллионов долларов >>В июне 2022 года доход от туризма составил 301,7 миллиона долларов, что на 146,3% выше показателя за прошлый год и на 11,26 % меньше, чем в мае 2019 года.Кто тратит деньгиНаибольшую сумму за пять месяцев 2022 года потратили визитеры из России – 150,4 миллиона долларов.При этом в июне больше всего потратили граждане России (68,3 миллиона долларов), граждане Евросоюза (30,6 миллиона долларов) и граждане Турции (28,1 миллиона долларов).Визиты в ГрузиюЧисло визитов международных путешественников в Грузию в январе-мае 2022 года выросло на 198,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,6 миллиона.Грузия за шесть месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года на 42,1%.Из общего числа визитов, 1,2 миллиона были туристическими, что на 186,3% больше, чем в январе-мае 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 56,85%.Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2022 года осуществили граждане Турции.Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годыВ допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, туризм, экономика, новости, национальный банк грузии