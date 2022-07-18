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С начала года в Грузии изъяли десятки тысяч пачек контрабандных сигарет
С начала года в Грузии изъяли десятки тысяч пачек контрабандных сигарет
За первое полугодие было выявлено 11 239 фактов незаконного хранения и реализации табачных изделий 18.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-18T08:32+0400
2022-07-18T08:37+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июл – Sputnik. За первые шесть месяцев текущего года в Грузии изъяли в общей сложности 90 549 пачек контрабандных сигарет и 381 кг безакцизного табака, говорится в сообщении Службы доходов МинфинаПо информации пресс-службы ведомства, за указанный период было выявлено 11 239 фактов незаконного хранения и реализации табачных изделий.В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях у граждан, нарушивших законодательство, изъяли беспошлинные товары.Замглавы Минфина Грузии: ни одна страна не защищена от контрабанды &gt;&gt;По 885 фактам были составлены протоколы об административных правонарушениях и материалы дела направлены в суд, говорится в сообщении.В 13 случаях, согласно Налоговому кодексу Грузии, материалы дела были направлены в следственную службу Минфина.Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак.
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С начала года в Грузии изъяли десятки тысяч пачек контрабандных сигарет

08:32 18.07.2022 (обновлено: 08:37 18.07.2022)
© photo: Sputnik / StringerЗапрет на курение в парке. Табличка с надписью "Не курить!"
Запрет на курение в парке. Табличка с надписью Не курить! - Sputnik Грузия, 1920, 18.07.2022
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За первое полугодие было выявлено 11 239 фактов незаконного хранения и реализации табачных изделий
ТБИЛИСИ, 18 июл – Sputnik. За первые шесть месяцев текущего года в Грузии изъяли в общей сложности 90 549 пачек контрабандных сигарет и 381 кг безакцизного табака, говорится в сообщении Службы доходов Минфина
По информации пресс-службы ведомства, за указанный период было выявлено 11 239 фактов незаконного хранения и реализации табачных изделий.
В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях у граждан, нарушивших законодательство, изъяли беспошлинные товары.
Замглавы Минфина Грузии: ни одна страна не защищена от контрабанды >>
По 885 фактам были составлены протоколы об административных правонарушениях и материалы дела направлены в суд, говорится в сообщении.
В 13 случаях, согласно Налоговому кодексу Грузии, материалы дела были направлены в следственную службу Минфина.
Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак.
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