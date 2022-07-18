https://sputnik-georgia.ru/20220718/s-nachala-goda-v-gruzii-izyali-desyatki-tysyach-pachek-kontrabandnykh-sigaret-268604445.html

С начала года в Грузии изъяли десятки тысяч пачек контрабандных сигарет

С начала года в Грузии изъяли десятки тысяч пачек контрабандных сигарет

За первое полугодие было выявлено 11 239 фактов незаконного хранения и реализации табачных изделий 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T08:32+0400

2022-07-18T08:32+0400

2022-07-18T08:37+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл – Sputnik. За первые шесть месяцев текущего года в Грузии изъяли в общей сложности 90 549 пачек контрабандных сигарет и 381 кг безакцизного табака, говорится в сообщении Службы доходов МинфинаПо информации пресс-службы ведомства, за указанный период было выявлено 11 239 фактов незаконного хранения и реализации табачных изделий.В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях у граждан, нарушивших законодательство, изъяли беспошлинные товары.Замглавы Минфина Грузии: ни одна страна не защищена от контрабанды >>По 885 фактам были составлены протоколы об административных правонарушениях и материалы дела направлены в суд, говорится в сообщении.В 13 случаях, согласно Налоговому кодексу Грузии, материалы дела были направлены в следственную службу Минфина.Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак.

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грузия, новости, общество, контрабанда, сигареты