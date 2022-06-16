https://sputnik-georgia.ru/20220616/zamglavy-minfina-gruzii-ni-odna-strana-ne-zaschischena-ot-kontrabandy-267546415.html

Замглавы Минфина Грузии: ни одна страна не защищена от контрабанды

Замглавы Минфина Грузии: ни одна страна не защищена от контрабанды

Грузинская таможня контролирует ввоз грузов, произведенных в ЕС, в направлении России, заявил замминистра 16.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-16T23:53+0400

2022-06-16T23:53+0400

2022-06-17T00:29+0400

грузия

новости

политика

таможенный департамент службы доходов министерства финансов грузии

антироссийские санкции

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Ни одна страна не защищена на 100% от контрабанды и единичные случаи возможны и через территорию Грузии, заявил заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе в парламенте.Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. При этом Грузия соблюдает международные санкции.При этом он не исключил, что некоторые санкционные продукты попадают в Россию через Грузию."Если речь идет о том, что, подделывая документы, кто-то завозит продукты куда-то, это не исключено. Я не назову компании, но европейские компании пытаются использовать разные пути, и не только Грузию, для ввоза продуктов. Нельзя сказать, что такой товар не попадет в Россию", - сказал Какауридзе.При этом он подчеркнул, что грузинская таможня контролирует ввоз грузов, произведенных в ЕС, в направлении России."Слишком много себе позволяет" - в Тбилиси отреагировали на заявление Давида Арахамия >>"Я знаю, что сделала таможня и что запретила вывозить. Это происходило ежедневно и часто, особенно в первые дни. Безусловно, попытки вывоза были пресечены, в том числе, как я помню, были попытки провоза аппаратуры и продовольствия, которые произведены в Европе. Продукты, поступающие из любой страны, которые произведены ЕС и есть запрет на их ввоз в Россию, контролируются", - сказал Какауридзе.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Украина вновь недовольна позицией Грузии >>Власти Грузии отказались вводить двусторонние санкции против России, при этом заявляя, что страна соблюдает международные финансовые санкции.

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грузия, новости, политика, таможенный департамент службы доходов министерства финансов грузии, антироссийские санкции