https://sputnik-georgia.ru/20220718/shveytsarskie-smi-otkazalis-publikovat-narusheniya-credit-suisse-v-otnoshenii-ivanishvili-268633952.html

Швейцарские СМИ отказались публиковать нарушения Credit Suisse в отношении Иванишвили

Швейцарские СМИ отказались публиковать нарушения Credit Suisse в отношении Иванишвили

СМИ должны сами разобраться в вопросе, быть уверенными в правдивости фактов, которые были указаны юридической фирмой, говорится в заявлении адвокатов 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T18:21+0400

2022-07-18T18:21+0400

2022-07-18T18:26+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Юридическая фирма MKD, представляющая интересы Бидзины Иванишвили в споре со швейцарским банком Credit Suisse, предоставила подробную информацию швейцарским СМИ о грубых нарушениях со стороны банка, но ни одно из изданий не заинтересовалось фактами, говорится в заявлении фирмы.Бидзина Иванишвили подал в суд на Credit Suisse пять лет назад. После продажи своих активов в России - в два этапа в 2005 и 2011 годах - Иванишвили разместил полученные средства в банке. Речь идет о депозите в размере 755 миллионов долларов. В 2015 году Иванишвили обнаружил, что 400 миллионов долларов исчезли с его страховой схемы из-за мошеннических операций.Как подчеркивает MKD, речь была не о том, чтобы безоговорочно разделять позицию представителей Иванишвили и публиковать ее без изменений, напротив, СМИ должны сами разобраться в вопросе, быть уверенными в правдивости фактов, которые были указаны юридической фирмой.В фирме пояснили, что 7 июля 2022 года MKD опубликовала пресс-релиз, в котором говорилось о таких нарушениях обязательств перед клиентом со стороны банка и его трастовых структур, которые не то что оправдать, но и объяснить невозможно.На основе этого пресс-релиза было составлено письмо, которое направили в швейцарские СМИ.Адвокаты Иванишвили заявили о продолжении политического давления на бизнесмена >>"В этом пресс-релизе мы заявили, что руководство банка находится в режиме самоповреждения и что его действия разрушают не только имидж Credit Suisse, но и репутацию всей швейцарской банковской системы и государства", - говорится в заявлении.Юридическая фирма, защищающая интересы Иванишвили, подчеркнула, что такие темы всегда находятся в фокусе швейцарских СМИ, поэтому такая реакция стала своего рода "разочарованием".В начале июля адвокаты грузинского миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили заявили о продолжении давления на своего клиента со стороны швейцарского банка Credit Suisse.По данным адвокатов, 5 июля банк отправил письмо Иванишвили, в котором говорится о резолюции Европарламента и отмечается, что это решение якобы наложило определенные обязательства на банк и трастовый фонд больше не будет осуществлять выплаты без одобрения суда.

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грузия, в мире, новости, политика, бидзина иванишвили