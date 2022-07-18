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Швейцарские СМИ отказались публиковать нарушения Credit Suisse в отношении Иванишвили
Швейцарские СМИ отказались публиковать нарушения Credit Suisse в отношении Иванишвили
СМИ должны сами разобраться в вопросе, быть уверенными в правдивости фактов, которые были указаны юридической фирмой, говорится в заявлении адвокатов 18.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-18T18:21+0400
2022-07-18T18:21+0400
2022-07-18T18:26+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Юридическая фирма MKD, представляющая интересы Бидзины Иванишвили в споре со швейцарским банком Credit Suisse, предоставила подробную информацию швейцарским СМИ о грубых нарушениях со стороны банка, но ни одно из изданий не заинтересовалось фактами, говорится в заявлении фирмы.Бидзина Иванишвили подал в суд на Credit Suisse пять лет назад. После продажи своих активов в России - в два этапа в 2005 и 2011 годах - Иванишвили разместил полученные средства в банке. Речь идет о депозите в размере 755 миллионов долларов. В 2015 году Иванишвили обнаружил, что 400 миллионов долларов исчезли с его страховой схемы из-за мошеннических операций.Как подчеркивает MKD, речь была не о том, чтобы безоговорочно разделять позицию представителей Иванишвили и публиковать ее без изменений, напротив, СМИ должны сами разобраться в вопросе, быть уверенными в правдивости фактов, которые были указаны юридической фирмой.В фирме пояснили, что 7 июля 2022 года MKD опубликовала пресс-релиз, в котором говорилось о таких нарушениях обязательств перед клиентом со стороны банка и его трастовых структур, которые не то что оправдать, но и объяснить невозможно.На основе этого пресс-релиза было составлено письмо, которое направили в швейцарские СМИ.Адвокаты Иванишвили заявили о продолжении политического давления на бизнесмена >>"В этом пресс-релизе мы заявили, что руководство банка находится в режиме самоповреждения и что его действия разрушают не только имидж Credit Suisse, но и репутацию всей швейцарской банковской системы и государства", - говорится в заявлении.Юридическая фирма, защищающая интересы Иванишвили, подчеркнула, что такие темы всегда находятся в фокусе швейцарских СМИ, поэтому такая реакция стала своего рода "разочарованием".В начале июля адвокаты грузинского миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили заявили о продолжении давления на своего клиента со стороны швейцарского банка Credit Suisse.По данным адвокатов, 5 июля банк отправил письмо Иванишвили, в котором говорится о резолюции Европарламента и отмечается, что это решение якобы наложило определенные обязательства на банк и трастовый фонд больше не будет осуществлять выплаты без одобрения суда.
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Швейцарские СМИ отказались публиковать нарушения Credit Suisse в отношении Иванишвили
18:21 18.07.2022 (обновлено: 18:26 18.07.2022)
СМИ должны сами разобраться в вопросе, быть уверенными в правдивости фактов, которые были указаны юридической фирмой, говорится в заявлении адвокатов
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Юридическая фирма MKD, представляющая интересы Бидзины Иванишвили в споре со швейцарским банком Credit Suisse, предоставила подробную информацию швейцарским СМИ о грубых нарушениях со стороны банка, но ни одно из изданий не заинтересовалось фактами, говорится в заявлении фирмы.
Бидзина Иванишвили подал в суд на Credit Suisse пять лет назад. После продажи своих активов в России - в два этапа в 2005 и 2011 годах - Иванишвили разместил полученные средства в банке. Речь идет о депозите в размере 755 миллионов долларов. В 2015 году Иванишвили обнаружил, что 400 миллионов долларов исчезли с его страховой схемы из-за мошеннических операций.
"Нас удивляет, что ни одно швейцарское СМИ не озвучило эти важные сообщения для швейцарской банковской системы и государства приемлемым для него образом и в соответствии с надлежащими процедурами", - говорится в заявлении.
Как подчеркивает MKD, речь была не о том, чтобы безоговорочно разделять позицию представителей Иванишвили и публиковать ее без изменений, напротив, СМИ должны сами разобраться в вопросе, быть уверенными в правдивости фактов, которые были указаны юридической фирмой.
В фирме пояснили, что 7 июля 2022 года MKD опубликовала пресс-релиз, в котором говорилось о таких нарушениях обязательств перед клиентом со стороны банка и его трастовых структур, которые не то что оправдать, но и объяснить невозможно.
На основе этого пресс-релиза было составлено письмо, которое направили в швейцарские СМИ.
"В этом пресс-релизе мы заявили, что руководство банка находится в режиме самоповреждения и что его действия разрушают не только имидж Credit Suisse, но и репутацию всей швейцарской банковской системы и государства", - говорится в заявлении.
Юридическая фирма, защищающая интересы Иванишвили, подчеркнула, что такие темы всегда находятся в фокусе швейцарских СМИ, поэтому такая реакция стала своего рода "разочарованием".
"Логично заключить, что за вежливым отказом, высказанным в унисон более чем десятком издательств, телеканалов и радиостанций, может быть и другая причина, что стало бы очередным печальным, разочаровывающим сигналом из Швейцарии", — говорится в заявлении.
В начале июля адвокаты грузинского миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили заявили о продолжении давления на своего клиента со стороны швейцарского банка Credit Suisse.
По данным адвокатов, 5 июля банк отправил письмо Иванишвили, в котором говорится о резолюции Европарламента и отмечается, что это решение якобы наложило определенные обязательства на банк и трастовый фонд больше не будет осуществлять выплаты без одобрения суда.