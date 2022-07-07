https://sputnik-georgia.ru/20220707/advokaty-ivanishvili-zayavili-o-prodolzhenii-politicheskogo-davleniya-na-biznesmena-268298345.html
Адвокаты Иванишвили заявили о продолжении политического давления на бизнесмена
Адвокаты Иванишвили заявили о продолжении политического давления на бизнесмена
Швейцарский банк в своих действиях против грузинского бизнесмена ссылается на резолюцию Европарламента, в которой рекомендуется ввести санкции против... 07.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-07T18:19+0400
2022-07-07T18:19+0400
2022-07-07T18:22+0400
грузия
новости
политика
бидзина иванишвили
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/02/249599012_0:0:1681:946_1920x0_80_0_0_eb1b14fb69a52b25d0ce350b838386da.jpg
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Адвокаты грузинского миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили заявили о продолжении давления на своего клиента со стороны швейцарского банка Credit Suisse.Еще 4 марта 2022 года бенефициары запросили выплату, которую трастовый фонд Green Vals Trust, учрежденный швейцарским банком Credit, санкционировал только 4 апреля 2022 года, и 11 апреля бенефициары должны были получить выплаты, однако банк отказался выплачивать деньги.По данным адвокатов, 5 июля банк отправил письмо Иванишвили, в котором говорится о резолюции Европарламента и отмечается, что это решение якобы наложило определенные обязательства на банк и трастовый фонд больше не будет осуществлять выплаты без одобрения суда.Кобахидзе: санкции против Иванишвили – это санкции против грузинского народа >>Таким образом, по мнению адвокатов, выплаты будут отложены на определенный срок, так как сам процесс в суде начнется лишь в сентябре, хотя сама резолюция Европарламента не подразумевает введения санкций и носит лишь рекомендательный характер.При этом адвокаты отмечают, что даже если Иванишвили и попадет под санкции, это не отменит обязательства трастового фонда перед ним как перед вкладчиком, так как суть трастового фонда - защита активов и интересов клиентов, в том числе и бенефициаров, в трудную минуту.Размер убытка Бидзины Иванишвили из-за мошеннической схемы бывшего менеджера швейцарского банка Credit Suisse Патрика Лескодрона составил 607 миллионов долларов.Цифра была названа в июне в ходе заседания суда Бермудских островов, который рассматривает иск Иванишвили против Credit Suisse. Еще три месяца назад убытки Иванишвили оценивались в 553 миллиона долларов.Украина требует ввести санкции против Иванишвили - ответ правящей в Грузии партии >>Ответчиком по иску Иванишвили на Бермудах проходит Credit Suisse Life – подразделение банка по страхованию жизни. Грузинский миллиардер утверждает, что понес убытки из-за действий экс-менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона.Дело о мошенничестве против Лескодрона было открыто в 2016 году. Позднее он признался, что тайно покрывал убытки, полученные клиентами в результате его неверных инвестиционных решений, деньгами со счетов других клиентов. Сам Credit Suisse утверждал, что не знал о действиях своего менеджера.В 2018 году Лескодрона приговорили к 5 пяти годам за мошенничество. В 2020 году он покончил с собой.Дело против Credit Suisse: убытки Иванишвили составили $607 млн >>Кроме Бермудских островов, Иванишвили судится с Credit Suisse в Сингапуре и Новой Зеландии. В марте он в суде на Бермудских островах выиграл иск против швейцарского банка Credit Suisse на сумму около 500 миллионов долларов.Выигранный судБидзина Иванишвили подал в суд на Credit Suisse пять лет назад. После продажи своих активов в России - в два этапа в 2005 и 2011 годах - Иванишвили разместил полученные средства в банке. Речь идет о депозите в размере 755 миллионов долларов. В 2015 году Иванишвили обнаружил, что 400 миллионов долларов исчезли с его страховой схемы из-за мошеннических операций.Иванишвили обвинил швейцарский банк в том, что он не смог пресечь мошенничество и не оправдал высокого доверия клиента, а также в течение нескольких лет вводил миллиардера в заблуждение. Согласно информации адвоката Иванишвили, в 2018 году швейцарский суд постановил, что в деле выявлен беспрецедентный масштаб нарушений со стороны Credit Suisse.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/02/249599012_0:0:1361:1021_1920x0_80_0_0_a1c7cbfee22a13de6e3f1de8af618332.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, европарламент
Адвокаты Иванишвили заявили о продолжении политического давления на бизнесмена
18:19 07.07.2022 (обновлено: 18:22 07.07.2022)
Швейцарский банк в своих действиях против грузинского бизнесмена ссылается на резолюцию Европарламента, в которой рекомендуется ввести санкции против Иванишвили
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Адвокаты грузинского миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили заявили о продолжении давления на своего клиента со стороны швейцарского банка Credit Suisse.
Еще 4 марта 2022 года бенефициары запросили выплату, которую трастовый фонд Green Vals Trust, учрежденный швейцарским банком Credit, санкционировал только 4 апреля 2022 года, и 11 апреля бенефициары должны были получить выплаты, однако банк отказался выплачивать деньги.
По данным адвокатов, 5 июля банк отправил письмо Иванишвили, в котором говорится о резолюции Европарламента и отмечается, что это решение якобы наложило определенные обязательства на банк и трастовый фонд больше не будет осуществлять выплаты без одобрения суда.
Таким образом, по мнению адвокатов, выплаты будут отложены на определенный срок, так как сам процесс в суде начнется лишь в сентябре, хотя сама резолюция Европарламента не подразумевает введения санкций и носит лишь рекомендательный характер.
"Для клиента очевидно, что действия банка служат цели оказания политического давления на клиента, о деталях которого по мере необходимости расскажет сам Иванишвили", - говорится в сообщении адвокатов.
При этом адвокаты отмечают, что даже если Иванишвили и попадет под санкции, это не отменит обязательства трастового фонда перед ним как перед вкладчиком, так как суть трастового фонда - защита активов и интересов клиентов, в том числе и бенефициаров, в трудную минуту.
Размер убытка Бидзины Иванишвили из-за мошеннической схемы бывшего менеджера швейцарского банка Credit Suisse Патрика Лескодрона составил 607 миллионов долларов.
Цифра была названа в июне в ходе заседания суда Бермудских островов, который рассматривает иск Иванишвили против Credit Suisse. Еще три месяца назад убытки Иванишвили оценивались в 553 миллиона долларов.
Ответчиком по иску Иванишвили на Бермудах проходит Credit Suisse Life – подразделение банка по страхованию жизни. Грузинский миллиардер утверждает, что понес убытки из-за действий экс-менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона.
Дело о мошенничестве против Лескодрона было открыто в 2016 году. Позднее он признался, что тайно покрывал убытки, полученные клиентами в результате его неверных инвестиционных решений, деньгами со счетов других клиентов. Сам Credit Suisse утверждал, что не знал о действиях своего менеджера.
В 2018 году Лескодрона приговорили к 5 пяти годам за мошенничество. В 2020 году он покончил с собой.
Кроме Бермудских островов, Иванишвили судится с Credit Suisse в Сингапуре и Новой Зеландии. В марте он в суде на Бермудских островах выиграл иск против швейцарского банка Credit Suisse на сумму около 500 миллионов долларов.
Выигранный суд
Бидзина Иванишвили подал в суд на Credit Suisse пять лет назад. После продажи своих активов в России - в два этапа в 2005 и 2011 годах - Иванишвили разместил полученные средства в банке. Речь идет о депозите в размере 755 миллионов долларов. В 2015 году Иванишвили обнаружил, что 400 миллионов долларов исчезли с его страховой схемы из-за мошеннических операций.
Иванишвили обвинил швейцарский банк в том, что он не смог пресечь мошенничество и не оправдал высокого доверия клиента, а также в течение нескольких лет вводил миллиардера в заблуждение. Согласно информации адвоката Иванишвили, в 2018 году швейцарский суд постановил, что в деле выявлен беспрецедентный масштаб нарушений со стороны Credit Suisse.