https://sputnik-georgia.ru/20220718/spasateli-preduprezhdayut-zhiteley-gruzii-ob-opasnosti-vozniknoveniya-pozharov-268615688.html

Спасатели предупреждают жителей Грузии об опасности возникновения пожаров

Спасатели предупреждают жителей Грузии об опасности возникновения пожаров

Грядет жаркая погода без осадков, из-за чего возрастет риск возникновения лесных и полевых пожаров, отмечают в ведомстве

2022-07-18T13:00+0400

2022-07-18T13:00+0400

2022-07-18T13:00+0400

лесной пожар

пожар

грузия

восточная грузия

новости

погода

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Грузинские спасатели предупреждают жителей страны об опасности возникновения лесных пожаров на фоне высокой температуры воздуха.По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД, в ближайшие дни в Восточной Грузии сохранится жаркая погода без осадков, из-за чего возрастет риск возникновения лесных и полевых пожаров.Спасатели призвали население проявлять высокую гражданскую ответственность и попросили не разжигать костры на сельскохозяйственных угодьях, в непосредственной близости от леса или поля, а также не оставлять огонь без присмотра.В ведомстве отметили, что бытовые отходы могут самовоспламеняться и, соответственно, нужно стараться не загрязнять окружающую среду.В случае задымления или возникновения очагов огня нужно звонить на горячую линию Центра управления общественной безопасностью МВД – "112".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

лесной пожар, пожар, грузия, восточная грузия, новости, погода, служба по управлению чрезвычайными ситуациями