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https://sputnik-georgia.ru/20220718/spasateli-preduprezhdayut-zhiteley-gruzii-ob-opasnosti-vozniknoveniya-pozharov-268615688.html
Спасатели предупреждают жителей Грузии об опасности возникновения пожаров
Спасатели предупреждают жителей Грузии об опасности возникновения пожаров
Грядет жаркая погода без осадков, из-за чего возрастет риск возникновения лесных и полевых пожаров, отмечают в ведомстве
2022-07-18T13:00+0400
2022-07-18T13:00+0400
лесной пожар
пожар
грузия
восточная грузия
новости
погода
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Грузинские спасатели предупреждают жителей страны об опасности возникновения лесных пожаров на фоне высокой температуры воздуха.По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД, в ближайшие дни в Восточной Грузии сохранится жаркая погода без осадков, из-за чего возрастет риск возникновения лесных и полевых пожаров.Спасатели призвали население проявлять высокую гражданскую ответственность и попросили не разжигать костры на сельскохозяйственных угодьях, в непосредственной близости от леса или поля, а также не оставлять огонь без присмотра.В ведомстве отметили, что бытовые отходы могут самовоспламеняться и, соответственно, нужно стараться не загрязнять окружающую среду.В случае задымления или возникновения очагов огня нужно звонить на горячую линию Центра управления общественной безопасностью МВД – "112".
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лесной пожар, пожар, грузия, восточная грузия, новости, погода, служба по управлению чрезвычайными ситуациями

Спасатели предупреждают жителей Грузии об опасности возникновения пожаров

13:00 18.07.2022
© Courtesy of Giorgi KvirikashviliВоеннослужащий участвует в ликвидации пожара в Боржоми-Харагаульском лесу
Военнослужащий участвует в ликвидации пожара в Боржоми-Харагаульском лесу - Sputnik Грузия, 1920, 18.07.2022
© Courtesy of Giorgi Kvirikashvili
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Грядет жаркая погода без осадков, из-за чего возрастет риск возникновения лесных и полевых пожаров, отмечают в ведомстве
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Грузинские спасатели предупреждают жителей страны об опасности возникновения лесных пожаров на фоне высокой температуры воздуха.
По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД, в ближайшие дни в Восточной Грузии сохранится жаркая погода без осадков, из-за чего возрастет риск возникновения лесных и полевых пожаров.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaТушение лесного пожара
Тушение лесного пожара - Sputnik Грузия, 1920, 18.07.2022
Тушение лесного пожара
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Спасатели призвали население проявлять высокую гражданскую ответственность и попросили не разжигать костры на сельскохозяйственных угодьях, в непосредственной близости от леса или поля, а также не оставлять огонь без присмотра.
В ведомстве отметили, что бытовые отходы могут самовоспламеняться и, соответственно, нужно стараться не загрязнять окружающую среду.
В случае задымления или возникновения очагов огня нужно звонить на горячую линию Центра управления общественной безопасностью МВД – "112".
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