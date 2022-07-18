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В Европе бушуют лесные пожары – тысячи людей эвакуированы

В Европе бушуют лесные пожары – тысячи людей эвакуированы

Температура воздуха в Испании достигает +45 °С. За пять дней в стране от жары погибли свыше 230 человек 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл – Sputnik. Тысячи людей были эвакуированы из-за лесных пожаров во Франции, Испании, Португалии, Греции и Хорватии. К югу от города Бордо на юго-западе Франции в сосновых лесах бушуют два огромных пожара. Из-за пожара пришлось эвакуировать 14 тысяч человек. По данным "Метео Франс", температура воздуха в южной части Франции поднялась до 41 градуса, а также до 35 градусов – на северо-западе страны. 18 июля ожидаются новые рекорды жары.Сезон пожаров наступил после необычно сухой горячей весны, высушившей почву. Правительство связывает это с изменением климата. Франция объявила состоянии повышенной готовности в 22-х департамента, в основном вдоль атлантического побережья. Температура воздуха в Испании достигает +45 °С. За пять дней в стране от жары погибли свыше 230 человек. Жители нескольких городов эвакуированы из-за сильных пожаров.Отмечается, что спасатели борются с огнем вот уже несколько дней. Ситуацию осложняют ветер и жара.На Крите греческие пожарные борются с большим пожаром на холмах вокруг Ретимно на северном побережье. В Португалии в этом году пожары уничтожили 30 000 гектаров, в основном на севере страны.

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в мире, новости, происшествия, лесные пожары, франция, испания, португалия