https://sputnik-georgia.ru/20220718/v-korne-ne-soglasen---premer-gruzii-napravil-pismo-glave-evrokomissii--268625518.html

"В корне не согласен" - премьер Грузии направил письмо главе Еврокомиссии

"В корне не согласен" - премьер Грузии направил письмо главе Еврокомиссии

Многие записи в резолюции Европарламента безосновательны, считает премьер 18.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-18T17:16+0400

2022-07-18T17:16+0400

2022-07-18T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил письмо главе Еврокомиссии госпоже Урсуле фон дер Ляйен, где перечислил те пункты резолюции по Грузии, с которыми он в корне не согласен.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены условия.До этого, 9 июня, Европарламент принял критическую резолюцию по Грузии. В документе говорится об ухудшении медиасреды в Грузии в последние годы, а также о проблемах в судебной системе. В резолюции также был упомянут миллиардер, основатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.Как отметил Гарибашвили, в резолюции выражается обеспокоенность "деструктивной ролью олигарха Бидзины Иванишвили в политике и экономике Грузии, а также из-за его контроля над правительством и решениями правительства, в том числе связанными с политическим преследованием журналистов и политических оппонентов".Кроме того, по словам Гарибашвили, в резолюции выражается озабоченность "в связи с личными и деловыми связями Иванишвили с Кремлем, что определяет позицию нынешнего правительства Грузии в отношении санкций против России".Как считает премьер, эти записи в резолюции безосновательны."Вышеупомянутые записи в резолюции Европарламента не имеют никаких оснований и ставят целью дискредитацию системы правления в Грузии. Оппоненты никогда не представляли ни одного факта вмешательства Бидзины Иванишвили в политику или правосудие, он больше не ведет экономическую деятельность в Грузии, нет прецедентов его личных или деловых связей с Россией. Поэтому все, что написано в резолюции о неформальном управлении, — сплошная ложь", - написал Гарибашвили.Гарибашвили в своем письме к Урсуле фон дер Ляйен обратил внимание на то, что резолюция используется в Грузии радикальной оппозицией для еще большей поляризации в стране."С этой точки зрения это проблематично для моей страны", - подчеркнул премьер.По его словам, резолюция напрямую была использована швейцарским банком для прекращения финансовых переводов Бидзины Иванишвили, "соответственно банк использует документ Европарламента для ущемления законных прав бывшего премьер-министра Грузии, что также дискредитирует страну".В то же время, как отметил премьер, Еврокомиссия должна выразить четкую позицию по другим моментам резолюции, которые не имеют под оснований.По его словам, это необходимо для того, чтобы у грузинского народа не углублялось чувство несправедливости по отношению к европейским структурам, а радикальное крыло оппозиции не использовало резолюцию Европарламента для разжигания поляризации.Также премьер обратил внимание на пункт резолюции, в котором говорится о деолигархизации. По словам Гарибашвили, политические оппоненты "Грузинской мечты" активно используют этот факт и подчеркивают, что Еврокомиссия добавила этот пункт из-за фактора Бидзины Иванишвили.Деолигархизация и Иванишвили: премьер Грузии высказался по наболевшей теме>>В качестве приложения премьер направил председателю Еврокомиссии письмо, опубликованное им несколько дней назад, где он подробно объяснил основные ценности и принципы, на которых основывается система управления в Грузии.

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент, грузинская мечта