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Оппозиционная партия "Лело" назвала условие участия в выполнении рекомендаций ЕС
Оппозиционная партия "Лело" назвала условие участия в выполнении рекомендаций ЕС
Партия не собирается участвовать в комиссиях, созданных без согласования формата с оппозицией, заявил лидер "Лело" 19.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-19T22:18+0400
2022-07-19T22:18+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Оппозиционная партия "Лело для Грузии" примет участие в подготовке всех законопроектов, касающихся выполнения 12 требований Евросовета, но лишь в институциональном формате, а не заседаниях парламентских комиссий, заявил лидер партии Бадри Джапаридзе.Депутаты правящей партии "Грузинская мечта" сегодня ознакомили коллег из оппозиции со своим видением нового закона о деолигархизации, что является одним из условий для получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз. От участия в заседании отказались партии "Лело для Грузии", "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели".Как отметил Джапаридзе, "Лело" действует с единственной целью - выполнить все 12 пунктов по стандартам Евросоюза, а не лидеров "Грузинской мечты".На сегодняшней встрече обсуждалась украинская модель закона об олигархах, который был задействован этой весной. Совет Евросоюза призвал Украину, которая в отличие от Грузии уже получила статус кандидата, приступить к выполнению этого закона.Первая встреча для деолигархизации Грузии - депутаты поделились мнениями >>На встрече с депутатами "Грузинской мечты" и спикером парламента Шалвой Папуашвили присутствовали оппозиционные депутаты Алеко Элисашвили ( "Граждане"), Анна Бучукури и Бека Лилуашвили ("Для Грузии"), Герман Сабо ("Гирчи"), Фридон Инджия ("Европейские социалисты").Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии "европейскую перспективу" и подождать, пока она выполнит конкретные условия – 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
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Оппозиционная партия "Лело" назвала условие участия в выполнении рекомендаций ЕС
22:18 19.07.2022 (обновлено: 23:02 19.07.2022)
Партия не собирается участвовать в комиссиях, созданных без согласования формата с оппозицией, заявил лидер "Лело"
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Оппозиционная партия "Лело для Грузии" примет участие в подготовке всех законопроектов, касающихся выполнения 12 требований Евросовета, но лишь в институциональном формате, а не заседаниях парламентских комиссий, заявил лидер партии Бадри Джапаридзе.
Депутаты правящей партии "Грузинская мечта" сегодня ознакомили коллег из оппозиции со своим видением нового закона о деолигархизации, что является одним из условий для получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз. От участия в заседании отказались партии "Лело для Грузии", "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели".
"Мы не собираемся участвовать в комиссиях, созданных Кобахидзе (председатель правящей партии - ред.), потому что если бы у него и у "Грузинской мечты" было желание иметь равноправные отношения с оппозицией, они бы сначала согласовали формат работы Но Кобахидзе сказал: мне нужны комиссии. Это его решение, а не институциональный формат",- заявил Джапаридзе.
Как отметил Джапаридзе, "Лело" действует с единственной целью - выполнить все 12 пунктов по стандартам Евросоюза, а не лидеров "Грузинской мечты".
На сегодняшней встрече обсуждалась украинская модель закона об олигархах, который был задействован этой весной. Совет Евросоюза призвал Украину, которая в отличие от Грузии уже получила статус кандидата, приступить к выполнению этого закона.
На встрече с депутатами "Грузинской мечты" и спикером парламента Шалвой Папуашвили присутствовали оппозиционные депутаты Алеко Элисашвили ( "Граждане"), Анна Бучукури и Бека Лилуашвили ("Для Грузии"), Герман Сабо ("Гирчи"), Фридон Инджия ("Европейские социалисты").
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии "европейскую перспективу" и подождать, пока она выполнит конкретные условия – 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.