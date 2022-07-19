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Сборная Грузии по баскетболу продолжает борьбу за путевку на ЧМ 2023
Сборная Грузии по баскетболу продолжает борьбу за путевку на ЧМ 2023
В августе сборная Грузии проведет два матча – дома с Нидерландами и в гостях с Италией 19.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-19T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу вышла во второй этап отборочного турнира чемпионата мира 2023 года среди европейских сборных с шестью очками.В очередном раунде квалификации к сборным Иcпании, Грузии и Украины присоединятся команды из другой группы – Италии, Исландии и Нидерландов.В августе сборная Грузии проведет два матча – 24 числа примет дома Нидерланды, а 27-го в гостях сыграет против Италии.Сборная Грузии по баскетболу выиграла у чемпионов мира >>Следующие два матча Грузия проведет в ноябре, а последние два тура пройдут в феврале 2023 года.Расписание предстоящих игры:2022 год24 августа Грузия-Нидерланды27 августа Италия-Грузия2022 год11 ноября Исландия-Грузия14 ноября Грузия-Италия2023 год23 февраля Нидерланды-Грузия26 февраля Грузия-Исландия.Согласно регламенту FIBA, после шести туров три лучшие команды пройдут квалификацию на чемпионат мира.Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года.
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Сборная Грузии по баскетболу продолжает борьбу за путевку на ЧМ 2023
В августе сборная Грузии проведет два матча – дома с Нидерландами и в гостях с Италией
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу вышла во второй этап отборочного турнира чемпионата мира 2023 года среди европейских сборных с шестью очками.
В очередном раунде квалификации к сборным Иcпании, Грузии и Украины присоединятся команды из другой группы – Италии, Исландии и Нидерландов.
В августе сборная Грузии проведет два матча – 24 числа примет дома Нидерланды, а 27-го в гостях сыграет против Италии.
Следующие два матча Грузия проведет в ноябре, а последние два тура пройдут в феврале 2023 года.
Расписание предстоящих игры:
24 августа Грузия-Нидерланды
11 ноября Исландия-Грузия
23 февраля Нидерланды-Грузия
26 февраля Грузия-Исландия.
Согласно регламенту FIBA, после шести туров три лучшие команды пройдут квалификацию на чемпионат мира.
Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года.