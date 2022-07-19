https://sputnik-georgia.ru/20220719/sbornaya-gruzii-po-basketbolu-prodolzhaet-borbu-za-putevku-na-chm-2023-268644163.html

Сборная Грузии по баскетболу продолжает борьбу за путевку на ЧМ 2023

Сборная Грузии по баскетболу продолжает борьбу за путевку на ЧМ 2023

В августе сборная Грузии проведет два матча – дома с Нидерландами и в гостях с Италией 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T10:02+0400

2022-07-19T10:02+0400

2022-07-19T10:02+0400

грузия

новости

спорт

нидерланды

италия

исландия

баскетбол

новости грузинского баскетбола

сборная грузии по баскетболу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1b/262407970_0:420:2893:2048_1920x0_80_0_0_96efb3fba43c15d038d9dd0b123ab038.jpg

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу вышла во второй этап отборочного турнира чемпионата мира 2023 года среди европейских сборных с шестью очками.В очередном раунде квалификации к сборным Иcпании, Грузии и Украины присоединятся команды из другой группы – Италии, Исландии и Нидерландов.В августе сборная Грузии проведет два матча – 24 числа примет дома Нидерланды, а 27-го в гостях сыграет против Италии.Сборная Грузии по баскетболу выиграла у чемпионов мира >>Следующие два матча Грузия проведет в ноябре, а последние два тура пройдут в феврале 2023 года.Расписание предстоящих игры:2022 год24 августа Грузия-Нидерланды27 августа Италия-Грузия2022 год11 ноября Исландия-Грузия14 ноября Грузия-Италия2023 год23 февраля Нидерланды-Грузия26 февраля Грузия-Исландия.Согласно регламенту FIBA, после шести туров три лучшие команды пройдут квалификацию на чемпионат мира.Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года.

нидерланды

италия

исландия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, спорт, нидерланды, италия, исландия, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу