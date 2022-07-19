Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220719/sbornaya-gruzii-po-basketbolu-prodolzhaet-borbu-za-putevku-na-chm-2023-268644163.html
Сборная Грузии по баскетболу продолжает борьбу за путевку на ЧМ 2023
Сборная Грузии по баскетболу продолжает борьбу за путевку на ЧМ 2023
В августе сборная Грузии проведет два матча – дома с Нидерландами и в гостях с Италией 19.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-19T10:02+0400
2022-07-19T10:02+0400
грузия
новости
спорт
нидерланды
италия
исландия
баскетбол
новости грузинского баскетбола
сборная грузии по баскетболу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1b/262407970_0:420:2893:2048_1920x0_80_0_0_96efb3fba43c15d038d9dd0b123ab038.jpg
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу вышла во второй этап отборочного турнира чемпионата мира 2023 года среди европейских сборных с шестью очками.В очередном раунде квалификации к сборным Иcпании, Грузии и Украины присоединятся команды из другой группы – Италии, Исландии и Нидерландов.В августе сборная Грузии проведет два матча – 24 числа примет дома Нидерланды, а 27-го в гостях сыграет против Италии.Сборная Грузии по баскетболу выиграла у чемпионов мира &gt;&gt;Следующие два матча Грузия проведет в ноябре, а последние два тура пройдут в феврале 2023 года.Расписание предстоящих игры:2022 год24 августа Грузия-Нидерланды27 августа Италия-Грузия2022 год11 ноября Исландия-Грузия14 ноября Грузия-Италия2023 год23 февраля Нидерланды-Грузия26 февраля Грузия-Исландия.Согласно регламенту FIBA, после шести туров три лучшие команды пройдут квалификацию на чемпионат мира.Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года.
нидерланды
италия
исландия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1b/262407970_35:388:2248:2048_1920x0_80_0_0_ec316eb06e001258abd0d1ab7ba06ef4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, спорт, нидерланды, италия, исландия, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу

Сборная Грузии по баскетболу продолжает борьбу за путевку на ЧМ 2023

10:02 19.07.2022
© photo: Sputnik / StringerМатч между сборными Грузии и Украины по баскетболу
Матч между сборными Грузии и Украины по баскетболу - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В августе сборная Грузии проведет два матча – дома с Нидерландами и в гостях с Италией
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу вышла во второй этап отборочного турнира чемпионата мира 2023 года среди европейских сборных с шестью очками.
В очередном раунде квалификации к сборным Иcпании, Грузии и Украины присоединятся команды из другой группы – Италии, Исландии и Нидерландов.
В августе сборная Грузии проведет два матча – 24 числа примет дома Нидерланды, а 27-го в гостях сыграет против Италии.
Сборная Грузии по баскетболу выиграла у чемпионов мира >>
Следующие два матча Грузия проведет в ноябре, а последние два тура пройдут в феврале 2023 года.
Расписание предстоящих игры:
2022 год
24 августа Грузия-Нидерланды
27 августа Италия-Грузия
2022 год
11 ноября Исландия-Грузия
14 ноября Грузия-Италия
2023 год
23 февраля Нидерланды-Грузия
26 февраля Грузия-Исландия.
Согласно регламенту FIBA, после шести туров три лучшие команды пройдут квалификацию на чемпионат мира.
Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0