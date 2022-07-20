https://sputnik-georgia.ru/20220720/aeroport-v-kutaisi-zakroyut-na-dve-nedeli-na-remont-268687348.html
Аэропорт в Кутаиси закроют на две недели на ремонт
Аэропорт в Кутаиси закроют на две недели на ремонт
Текущие ремонтные работы будут проводиться согласно годовому плану, который является составной частью обеспечения нормальной работы аэропорта 20.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-20T07:32+0400
2022-07-20T07:32+0400
2022-07-20T08:00+0400
грузия
новости
туризм
экономика
кутаисский международный аэропорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263511032_42:0:2414:1334_1920x0_80_0_0_af30810b7f8e92e5d7cf1758976482a8.jpg
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Международный кутаисский аэропорт имени Давида Агмашенебели будет закрыт с 10 по 24 октября в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.В октябре запланирован плановый ремонт 2,5-километровой взлетной полосы. Объединение уже объявило тендер на сумму в 8 миллионов лари (2,8 миллиона долларов). Ремонт будет осуществляться полностью за счет доходов компании.По ее словам, в Грузии, как и во всем мире, компании-операторы аэропортов в целях безопасности полетов осуществляют периодический мониторинг взлетно-посадочной полосы."Текущие ремонтные работы будут проводиться согласно годовому плану, который является составной частью обеспечения нормальной работы аэропорта", - отметила Арчвадзе.Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту продолжает восстанавливаться >>По информации Объединения полеты в этот промежуток времени выполняться не будут. Авиакомпании сами будут решать продолжить полеты в другие аэропорты Грузии или прекратить работу на две недели.В июне текущего года аэропорт обслужил 76 тысяч пассажиров и 298 рейсов по 25 направлениям в 14 стран. В аэропорт летают пять иностранных авиакомпаний.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263511032_635:0:2414:1334_1920x0_80_0_0_496cf20b93a3167a21d081beaf2499d5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, туризм, экономика, кутаисский международный аэропорт
Аэропорт в Кутаиси закроют на две недели на ремонт
07:32 20.07.2022 (обновлено: 08:00 20.07.2022)
Текущие ремонтные работы будут проводиться согласно годовому плану, который является составной частью обеспечения нормальной работы аэропорта
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Международный кутаисский аэропорт имени Давида Агмашенебели будет закрыт с 10 по 24 октября в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.
В октябре запланирован плановый ремонт 2,5-километровой взлетной полосы. Объединение уже объявило тендер на сумму в 8 миллионов лари (2,8 миллиона долларов). Ремонт будет осуществляться полностью за счет доходов компании.
"В ходе ремонта аэродромной части кутаисского аэропорта будут проведены ремонтные работы на отдельной части основания взлетно-посадочной полосы, для чего необходимо будет временно закрыть аэропорт", - заявила директор Объединения Тамар Арчуадзе.
По ее словам, в Грузии, как и во всем мире, компании-операторы аэропортов в целях безопасности полетов осуществляют периодический мониторинг взлетно-посадочной полосы.
"Текущие ремонтные работы будут проводиться согласно годовому плану, который является составной частью обеспечения нормальной работы аэропорта", - отметила Арчвадзе.
По информации Объединения полеты в этот промежуток времени выполняться не будут. Авиакомпании сами будут решать продолжить полеты в другие аэропорты Грузии или прекратить работу на две недели.
В июне текущего года аэропорт обслужил 76 тысяч пассажиров и 298 рейсов по 25 направлениям в 14 стран. В аэропорт летают пять иностранных авиакомпаний.