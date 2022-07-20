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Аэропорт в Кутаиси закроют на две недели на ремонт

Аэропорт в Кутаиси закроют на две недели на ремонт

Текущие ремонтные работы будут проводиться согласно годовому плану, который является составной частью обеспечения нормальной работы аэропорта 20.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-20T07:32+0400

2022-07-20T07:32+0400

2022-07-20T08:00+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Международный кутаисский аэропорт имени Давида Агмашенебели будет закрыт с 10 по 24 октября в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.В октябре запланирован плановый ремонт 2,5-километровой взлетной полосы. Объединение уже объявило тендер на сумму в 8 миллионов лари (2,8 миллиона долларов). Ремонт будет осуществляться полностью за счет доходов компании.По ее словам, в Грузии, как и во всем мире, компании-операторы аэропортов в целях безопасности полетов осуществляют периодический мониторинг взлетно-посадочной полосы."Текущие ремонтные работы будут проводиться согласно годовому плану, который является составной частью обеспечения нормальной работы аэропорта", - отметила Арчвадзе.Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту продолжает восстанавливаться >>По информации Объединения полеты в этот промежуток времени выполняться не будут. Авиакомпании сами будут решать продолжить полеты в другие аэропорты Грузии или прекратить работу на две недели.В июне текущего года аэропорт обслужил 76 тысяч пассажиров и 298 рейсов по 25 направлениям в 14 стран. В аэропорт летают пять иностранных авиакомпаний.

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грузия, новости, туризм, экономика, кутаисский международный аэропорт