https://sputnik-georgia.ru/20220708/passazhiropotok-v-kutaisskom-aeroportu-prodolzhaet-vosstanavlivatsya-268291119.html

Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту продолжает восстанавливаться

Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту продолжает восстанавливаться

На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 25 направлениям в 14 стран 08.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-08T07:01+0400

2022-07-08T07:01+0400

2022-07-08T07:01+0400

грузия

новости

туризм

кутаисский международный аэропорт

wizz air

авиасообщение в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/13/251500239_427:0:4068:2048_1920x0_80_0_0_9f511332ff00d8e02935cb83cdf5a3a0.jpg

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. В июне 2022 года пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели составил 100% к уровню за аналогичный период 2019 года, сообщает Объединение аэропортов Грузии.По информации Объединения, в Кутаисском международном аэропорту продолжает наблюдаться положительная динамика авиаперевозок. В июне текущего года аэропорт обслужил 76 052 пассажира, тогда как в мае 2019 года их было 76 208.Помимо пассажиропотока, у аэропорта положительная динамика в плане восстановления авиарейсов. В июне в аэропорту возобновлено 21% рейсов (298 рейсов). В 2019 году в июне было 247 рейсов.Авиакомпания Wizz Air будет выполнять рейсы в Таллин и Париж из Кутаиси >>На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 25 направлениям в 14 стран.Уже с 1 августа добавятся рейсы из аэропорта Кутаиси в Таллин и Париж, и увеличится частота полетов по 10 направлениям.Туризм является важной составляющей экономики Грузии, поэтому для поддержки крайне пострадавшей от пандемии отрасли, Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы.Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля 2021 года.Грузинская диаспора просит власти Грузии и РФ возобновить прямое авиасообщение >>Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июне 2022 года выросло на 234,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, страна приняла 1,6 миллиона международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 42,1%Большая часть туристов в мае текущего года приезжала в Грузию по воздуху через Тбилисский, Батумский и Кутаисский международные аэропорты, на которые приходится 40,7% въезжающих.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, туризм, кутаисский международный аэропорт, wizz air, авиасообщение в грузии