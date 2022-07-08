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Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту продолжает восстанавливаться
Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту продолжает восстанавливаться
На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 25 направлениям в 14 стран 08.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-08T07:01+0400
2022-07-08T07:01+0400
2022-07-08T07:01+0400
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новости
туризм
кутаисский международный аэропорт
wizz air
авиасообщение в грузии
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. В июне 2022 года пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели составил 100% к уровню за аналогичный период 2019 года, сообщает Объединение аэропортов Грузии.По информации Объединения, в Кутаисском международном аэропорту продолжает наблюдаться положительная динамика авиаперевозок. В июне текущего года аэропорт обслужил 76 052 пассажира, тогда как в мае 2019 года их было 76 208.Помимо пассажиропотока, у аэропорта положительная динамика в плане восстановления авиарейсов. В июне в аэропорту возобновлено 21% рейсов (298 рейсов). В 2019 году в июне было 247 рейсов.Авиакомпания Wizz Air будет выполнять рейсы в Таллин и Париж из Кутаиси >>На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 25 направлениям в 14 стран.Уже с 1 августа добавятся рейсы из аэропорта Кутаиси в Таллин и Париж, и увеличится частота полетов по 10 направлениям.Туризм является важной составляющей экономики Грузии, поэтому для поддержки крайне пострадавшей от пандемии отрасли, Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы.Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля 2021 года.Грузинская диаспора просит власти Грузии и РФ возобновить прямое авиасообщение >>Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июне 2022 года выросло на 234,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, страна приняла 1,6 миллиона международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 42,1%Большая часть туристов в мае текущего года приезжала в Грузию по воздуху через Тбилисский, Батумский и Кутаисский международные аэропорты, на которые приходится 40,7% въезжающих.
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грузия, новости, туризм, кутаисский международный аэропорт, wizz air, авиасообщение в грузии
Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту продолжает восстанавливаться
На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 25 направлениям в 14 стран
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. В июне 2022 года пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели составил 100% к уровню за аналогичный период 2019 года, сообщает Объединение аэропортов Грузии.
По информации Объединения, в Кутаисском международном аэропорту продолжает наблюдаться положительная динамика авиаперевозок. В июне текущего года аэропорт обслужил 76 052 пассажира, тогда как в мае 2019 года их было 76 208.
Помимо пассажиропотока, у аэропорта положительная динамика в плане восстановления авиарейсов. В июне в аэропорту возобновлено 21% рейсов (298 рейсов). В 2019 году в июне было 247 рейсов.
На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 25 направлениям в 14 стран.
Уже с 1 августа добавятся рейсы из аэропорта Кутаиси в Таллин и Париж, и увеличится частота полетов по 10 направлениям.
Туризм является важной составляющей экономики Грузии, поэтому для поддержки крайне пострадавшей от пандемии отрасли, Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы.
Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля 2021 года.
Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июне 2022 года выросло на 234,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, страна приняла 1,6 миллиона международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 42,1%
Большая часть туристов в мае текущего года приезжала в Грузию по воздуху через Тбилисский, Батумский и Кутаисский международные аэропорты, на которые приходится 40,7% въезжающих.