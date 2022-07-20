https://sputnik-georgia.ru/20220720/khartsel-drug-gruzii---oppozitsiya-vystupila-v-zaschitu-byvshego-posla-evrosoyuza-268722878.html

Оппозиция вступилась за бывшего посла Евросоюза в Грузии

Оппозиция вступилась за бывшего посла Евросоюза в Грузии

Заявление председателя "Мечты" в адрес Харцеля раскритиковали сразу несколько оппозиционных партий 20.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-20T21:21+0400

2022-07-20T21:21+0400

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карл харцель

грузинская мечта

еврокомиссия

молдова

украина

тбилиси

ираклий кобахидзе

георгий вашадзе

политика

грузия

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Лидеры разных оппозиционных партий выступили в защиту уже бывшего посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля, деятельность которого на этом посту раскритиковала правящая партия "Грузинская мечта".Как ранее заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, Харцель играл лишь отрицательную роль в отношениях между Евросоюзом и Грузией, но власти предпочитали об этом молчать. А депутат Николоз Самхарадзе добавил, что Харцель мог бы сделать больше для получения Грузией статуса кандидата на членство в ЕС.Такого же мнения придерживается и оппозиционная партия "Стратегия Агмашенебели". Лидер партии Георгий Вашадзе назвал критику в адрес Харцеля незаслуженным нападением со стороны председателя правящей партии.Посол Евросоюза Харцель вредил отношениям Грузии с ЕС – Кобахидзе >>> "Он - настоящий друг Грузии и грузинского народа. И мы хотели бы еще раз поблагодарить его за его работу в процессе европейской интеграции и пожелать ему успехов", - написал Вашадзе.Заявление Кобахидзе в адрес Харцеля раскритиковала и партия "Лело для Грузии". Один из ее лидеров Бадри Джапаридзе назвал комментарий председателя "Грузинской мечты" постыдным."Карл Харцель много сделал для углубления отношений между Евросоюзом и Грузией. Оценка Кобахидзе Карла Харцели постыдна и сделана в стиле "Грузинской мечты", что только наносит ущерб репутации нашей страны", — сказал Джапаридзе.По его словам, подобные заявления лидеров "Грузинской мечты" служат исключительно цели "отделения страны от европейской семьи".Харцель 20 июля обнародовал видео, которым спустя четыре года работы в Грузии попрощался с грузинским народом. Он отметил, что Грузия уникальная страна, и напомнил о том, что в прошлом месяце Евросоюз подтвердил европейскую перспективу страны и что Грузия является членом семьи европейских наций.Заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз почти одновременно подали Грузия, Украина и Молдова, но положительное решение было принято лишь в отношении двух последних. Грузии пока было решено предоставить европейскую перспективу, а со статусом повременить.В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии, которую поддержал Евросовет, сказано, что она должна выполнить конкретные условия - 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Место Харцеля на посту главы представительства ЕС в Тбилиси займет поляк Павел Херчински.В настоящее время Херчински является управляющим директором Европейской службы внешних связей по вопросам политики безопасности и реагирования на кризисы. Ранее он был представителем Польши в комитете по политике и безопасности и занимал высокие посты в польском МИД.

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карл харцель, грузинская мечта, еврокомиссия, молдова, украина, тбилиси, ираклий кобахидзе, георгий вашадзе, политика, грузия, новости