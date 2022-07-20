https://sputnik-georgia.ru/20220720/posol-evrosoyuza-khartsel-vredil-otnosheniyam-gruzii-s-es--kobakhidze-268721421.html

Посол Евросоюза Харцель вредил отношениям Грузии с ЕС – Кобахидзе

Посол Евросоюза Харцель вредил отношениям Грузии с ЕС – Кобахидзе

Лидер "Грузинской мечты" выразил надежду, что следующий посол Евросоюза не будет действовать как Харцель 20.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-20T20:19+0400

2022-07-20T20:19+0400

2022-07-20T20:28+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Посол Евросоюза Карл Харцель, который уже завершил свою миссию в Грузии, отрицательно влиял на отношения страны с ЕС, но власти предпочитали молчать об этом, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта", депутат Ираклий Кобахидзе журналистам.В среду Харцель обнародовал видео, которым спустя четыре года работы в Грузии попрощался с грузинским народом. Он отметил, что Грузия уникальная страна, и напомнил о том, что в прошлом месяце Евросоюз подтвердил европейскую перспективу страны и что Грузия является членом семьи европейских наций.Он также пояснил, почему правящая партия до сих воздерживалась от каких-либо комментариев по поводу работы Харцеля."В течение всего этого периода, пока он был действующим послом Евросоюза, по разным причинам, в том числе из-за того, что мы подали заявку в Евросоюз, мы избегали комментариев в его адрес", - отметил Кобахидзе.В целом довольны - евродепутаты обсуждают в Грузии выполнение условий ЕС>>Кобахидзе выразил надежду, что следующий посол будет действовать иначе."Я не люблю комментировать комментарии других людей. Что касается оценки господина Харцеля, то могу сказать, что он мог бы и лучше поработать, чтобы Грузия получила статус кандидата", - заявил председатель парламентского комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе.Заявку на получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз почти одновременно подали Грузия, Украина и Молдова, но положительное решение было принято лишь в отношении двух последних. Грузии пока было решено предоставить европейскую перспективу, а со статусом повременить. Посольство США оказывает давление на судей - экс-члены Совета юстиции Грузии>>В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии, которую поддержал Евросовет, сказано, что она должна выполнить конкретные условия - 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Место Харцеля на посту главы представительства ЕС в Тбилиси займет поляк Павел Херчински.Первая встреча для деолигархизации Грузии - депутаты поделились мнениями>>В настоящее время Херчински является управляющим директором Европейской службы внешних связей по вопросам политики безопасности и реагирования на кризисы. Ранее он был представителем Польши в комитете по политике и безопасности и занимал высокие посты в польском МИД.

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политика, грузия, новости, польша, карл харцель, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, евросоюз